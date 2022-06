La data è stata definita, la location anche. Ma come fare per partecipare alla Cena in Bianco che si svolgerà domenica 12 giugno nell'avacancorpo della Villa Reale di Monza?

Tutte le indazioni per partecipare al grande evento gratuito e con un look total white sono disponinili sulla pagina Facebook della manifestazione. Per partecipare basta compilare questo form rispondendo a tutte le informazioni richieste. Poi basterà solo aspettare per prepararsi al grande evento che, già in passato, aveva richiamato tantissime persome da Monza e dalla Brianza.

Le regole

Poche e semplici le regole: dress code total white così come bianche dovranno essere le stoviglie, le tovaglie e gli arredi che i commensali portaranno per allestire la maxi tavolata che animerà per una sera uno dei luoghi simbolo della città nel segno della convivialità. "Partecipare non costa nulla, ma prevede il rispetto di poche e semplici regole. Si cenerà tutti insieme per vivere l’emozione di una sera all’insegna delle cinque «E»: etica, estetica, ecologia, educazione ed eleganza" spiegano gli organizzatori.

Il risvolto benefico

L'evento ha anche un risvolto benefico. Il charety partner di questa edizione della Cena in Bianco 2022 sarà #Foodforall, l'associazione di volontariato monzese che opera a sostegno delle persone senza fissa dimora e delle famiglie che stanno attraversando un momento di difficoltà il tutto in stretta collaborazione della rete Monza.Com. "Se vuoi fare una donazione alle seguenti coordinate ricordati che potrai scaricare le donazioni dalla dichiarazione dei redditi: Iban: IT66D0623032390000015191450 intestato a FoodForAll. Sosteniamoli in modo che possano portare avanti i loro meravigliosi progetti", si legge sulla pagina Facebook della Cena in Bianco.