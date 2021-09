Gran Premio, come arrivare all'Autodromo di Monza

In treno, in auto oppure in aereo: ecco come arrivare all'Autodromo di Monza per il Gran Premio del 12 settembre

Il Gran Premio d'Italia è in programma all'Autodromo di Monza nel weekend dal 10 al 12 settembre.

Come raggiungere l'autodromo? Ecco qualche indicazioni utile.

In treno

La prima indicazione fondamentale è che quest’anno le navette speciali tra la stazione di Monza FS e l’Autodromo non verranno attivate: la soluzione più comoda, per chi arriva in treno, è quella di comperare il biglietto per la stazione di Biassono. Da qui si arriva in autodromo comodamente a piedi. Domenica 12 settembre sarà a disposizione un servizio straordinario di treni: sei treni speciali partiranno da Milano Porta Garibaldi diretti alla stazione di Biassono-Lesmo Parco, senza fermate intermedie. Il biglietto speciale DayPass “Al GP con Trenord” costa 15 euro, ed è utilizzabile da un adulto per un giorno (venerdì, sabato o domenica). I minori di 13 anni viaggiano gratis, se accompagnati da un adulto in possesso del biglietto.

Se invece si arriva con il treno alla stazione di Monza FS, sarà disponibile usufruire di un servizio di monopattini e biciclette in sharing.

In auto

Nei giorni del Gran Premio, la viabilità subisce diverse modifiche tra divieti e cambiamenti. Chi arriva in auto dovrà lasciarla nei diversi parcheggi alle porte dell'autodromo, scegliendo quello più comodo a seconda della zona di provenienza (qui tutte le info su dove parcheggiare). Dai parcheggi saranno attivati appositi bus navetta collegati all’entrata del circuito.

In taxi

Anche i taxi non hanno l’autorizzazione di entrare all’interno del Parco. Il punto di salita e discesa si trova in via Cesana e Villa a Biassono oppure in Largo Repubblica a Vedano al Lambro. Da qui puoi si può raggiungere il circuito a piedi. Per prenotare il taxi: 039-36379 o 02-4040.

In aereo

Una volta atterrati a Malpensa, Linate o a Bergamo Orio al Serio, si consiglia di raggiungere la stazione ferroviaria di Milano Garibaldi (in taxi, treno o bus) da dove partiranno i treni speciali per il Parco di Monza.