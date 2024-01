Il piano per riportare Ilaria Salis in Italia, ma c'è chi dice no

Ore di intenso lavoro, incontri e trattative per riportare Ilaria Salis in Italia. L’insegnante di 39 anni di Monza da quasi un anno è detenuta nel carcere di Budapest con l’accusa di aver aggredito l’11 febbraio 2023 in occasione della Giornata dell’Onore due militanti neonazisti. Lei ha negato le accuse. Il suo caso è salito alla ribalta delle cronache nazionali: prima per le condizioni disumane in cui ha raccontato di essere stata trattata in carcere, poi lunedì 30 gennaio per le immagini del suo arrivo in aula incatenata mani e piedi e tenuta al guinzaglio.

Nella giornata di oggi, mercoledì 31 gennaio, il padre Roberto la incontrerà in carcere. Nel frattempo si stanno cercando di trovare gli accordi per riportare Ilaria Salis a casa, agli arresti domiciliari. Come riferisce Today.it il governo italiano si sta muovendo per una soluzione al caso di Ilaria Salis. Obiettivo: arresti domiciliari in Italia in sostituzione del carcere (lo prevede la legislazione europea) fino alla sentenza. Ilaria Salis, ex studentessa del liceo classico Zucchi di Monza, da sempre antifascista militante, aveva anche partecipato una ventina di anni fa alle attività dell'allora neonato centro sociale Foa Boccaccio.

L'intervento di La Russa

"La nostra legge vieta che venga esibito il detenuto con le manette e in condizioni di umiliazione mentre questo non è avvenuto in Ungheria. Su questo credo sia giusto intervenire", dice il presidente del Senato, Ignazio La Russa, parlando della detenzione in Ungheria di Ilaria Salis, ospite di 'Avanti popolo' in onda su Rai3. E ha ribadito la necessità di "non umiliare il detenuto, avere rispetto della dignità della persona anche quando è detenuta per reati gravi".

La telefonata di Giorgia Meloni

In vista del Consiglio Ue straordinario di domani giovedì 1 febbraio, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avuto nella giornata di martedì 30 gennaio un colloquio telefonico con il primo ministro ungherese Victor Orban. La presidente del Consiglio, nel pieno rispetto dell'indipendenza e dell'autonomia della magistratura ungherese, ha portato l'attenzione del primo ministro Orban sul caso della nostra connazionale. La Farnesina chiede all'Ungheria misure alternative alla detenzione in carcere.

Tajani: "La magistratura è indipendente"

Il servizio penitenziario ungherese parla di "falsità" sulle condizioni di detenzione. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani riferisce di aver saputo solo ieri delle manette a mani e piedi e precisa: "Orban non c'entra niente. Non è che il governo decide il processo. La magistratura è indipendente". Il ministro Lollobrigida sostiene di non aver visto le foto della donna ammanettata, nonostante siano al centro del dibattito pubblico da giorni: "Vado a vederle. Non commento cose che non ho visto". Tutte le opposizioni hanno chiesto un'informativa della premier Giorgia Meloni.

La richiesta della Lega: "Salis va radiata dalle graduatorie"

"Siamo certi che la maestra Ilaria Salis saprà dimostrarsi innocente dopo essere finita nei guai in Ungheria perché arrestata con un manganello a una manifestazione di estrema sinistra e accusata di aver aggredito due persone. Le immagini di Ilaria Salis in manette non ci lasciano indifferenti, ma se fosse colpevole - e non vogliamo nemmeno immaginarlo! - sarà doveroso radiarla dalle graduatorie ministeriali". Lo sostiene il deputato della Lega Rossano Sasso, capogruppo in commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati, che aggiunge: "D'altronde la sua ultima supplenza risale al 12 gennaio 2023 ed era terminata il giorno prima di recarsi in Ungheria. Confidiamo nella saggezza dei giudici di Budapest che - rassicuriamo la sinistra italiana e i suoi media - non sono controllati da Orban, con l'auspicio possano confermare che in classe i nostri figli non rischieranno di trovare una facinorosa", conclude. Sulla vicenda Salis interviene anche il brianzolo Andrea Crippa, vicesegretario della Lega: "Spiace per il trattamento riservato a Ilaria Salis e ci auguriamo sappia dimostrare la propria innocenza. Però ogni Paese punisce come vuole e non compete a me giudicare quello che si fa in altri paesi",