Gel Igienizzante Mani: come scegliere il migliore e risparmiare

In questi mesi di epidemia da covid-19, un'arma potentissima contro il diffondersi del Sars-Cov-2 è la massima igiene delle mani. Acqua e sapone riescono a eliminare efficacemente il virus. Ma nel caso non ci fosse acqua a disposizione, i gel igienizzanti sono un'ottima risorsa. Comodi e pratici, possono essere portati con sè ovunque in piccoli erogatori.

Si tratta di soluzioni a base di derivati alcolici (o azoto) che applicate sulle mani detergono senza la necessità di usare acqua per risciacquarsele e asciugarsi. Generalmente un buon igienizzante contiene al primo posto negli ingredienti l'alcol etilico denaturato in una percentuale che va dal 60-85%, capace di evaporare velocemente a contatto con l'aria neutralizzando batteri e alcuni virus dalla superficie delle mani.

Per disinfettare bene le mani non basta però che il gel abbia una percentuale di alcol sufficiente, bisogna avere delle accortezze ed utilizzarlo nel modo giusto. Infatti si deve applicare sulla pelle asciutta simulando per 30-40 secondi gli stessi movimenti di quando ci laviamo le mani con il sapone e cospargerlo su tutte le zone, dal palmo e dorso della mano fino ad arrivare a dita e polsi.



Ci sono anche i presidi-medico chirurgici, che contengono disinfettanti (germicidi e battericidi) con funzione antisettica, e puliscono ancor più in profondità.