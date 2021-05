Le parole di Zangrillo (e della fedelissima) sulle condizioni di salute di Silvio Berlusconi

Ancora in ospedale, ma sostanzialmente in buone condizioni. Silvio Berlusconi, il presidente di Forza Italia e numero uno del Monza che da martedì mattina è ricoverato al San Raffaele di Milano, sta meglio.

Ad assicurarlo, dopo una giornata in cui si erano rincorse voci sul suo precario stato di salute e su un presunto aggravamento del quadro clinico, sono state due persone molto vicine all'ex premier. Alberto Zangrillo, suo storico medico personale, nel tardo pomeriggio di venerdì ha affidato a Twitter il suo pensiero e pur senza citare mai direttamente il Cavaliere sembra chiaro che il riferimento sia proprio a lui.

"Ogni giornata di lavoro al San Raffaele è molto impegnativa. Tutti i miei pazienti stanno bene. Fatevene una ragione", il cinguettio - anche un po' polemico - del dottore, con il "tutti" scritto in maiuscolo.

Poco dopo è stata la volta di Licia Ronzulli, senatrice di Forza Italia e vera fedelissima di Berlusconi. "Non è tempo di coccodrilli, il presidente Berlusconi ci seppellirà", le sue parole uscendo dall'ospedale San Raffaele. "Si sta risolvendo un quadro infiammatorio per il quale si è reso necessario il ricovero", ha garantito la Ronzulli, che poco prima - in una chat Whatsapp con alcuni giornalisti - aveva assicurato che le condizioni dell'ex presidente del consiglio non erano gravi e che tra qualche giorno sarebbe stato dimesso.

Già lo scorso 1 maggio Berlusconi era tornato a casa dal San Raffaele, ma poi all'alba di martedì era scattato il nuovo ricovero sembrerebbe per problemi legati ancora al coronavirus, che aveva colpito l'ex presidente rossonero lo scorso settembre. In quei giorni, per sottolineare che la carica virale era altissima, era stato lo stesso Zangrillo a dire: "A marzo, aprile Berlusconi sarebbe morto".