Al via i lavori per la bonifica dalla diossina, ma i cittadini non ne sanno nulla

A breve (la data ufficiale di inizio del cantiere non è stata ancora stata comunicata) inizieranno i lavori di Pedemontana per la bonifica dei terreni contaminati dalla diossina e che verranno attraversati dalla maxi autostrada. L’annuncio sul sito del Comune di Seveso dove viene illustrata anche la modalità di intervento, ribadendo quanto più volte detto da Autostrada Pedemontana Lombarda: i lavori verranno realizzati in sicurezza.

Ma i cittadini chiedono un incontro pubblico urgente per affrontare – alla vigilia del 48esimo anniversario del disastro della diossina a Seveso, il 10 luglio 1976 – come e quando verranno eseguiti gli interventi che prevedono la movimentazione dei terreni contaminati. “Pur non essendo indicata una data precisa, l’inizio dei lavori è dato come imminente – scrive il Coordinamento No Pedemontana -. Se ciò fosse vero saremmo in presenza di una evidente mancanza dal punto di vista della trasparenza, dell’informazione e del coinvolgimento dei cittadini e delle cittadine dei territori interessati da parte della Società Pedemontana (di seguito APL)”.

La richiesta di un incontro pubblico

Nel Progetto operativo di bonifica è previsto un piano operativo che riguarda la comunicazione e l’organizzazione di una conferenza di presentazione al pubblico. Oltre alla: distribuzione di materiale informativo sul progetto e la newsletter informativa sul progetto. “L’organizzazione di una conferenza illustrativa del progetto di bonifica e delle attività ad esso connesse è l’elemento centrale di una strategia di comunicazione indirizzata ad informare e fornire elementi oggettivi sul progetto - spiega il Coordinamento no Pedemontana - Target di questa specifica azione sono la cittadinanza in senso lato, le realtà imprenditoriali locali e, più in generale, gli stakeholders della Pedemontana Lombarda, incluse le associazioni che ad essa si oppongono”.

Come verranno eseguiti i lavori

Il Coordinamento invita i sindaci dei comuni coinvolti (Meda, Cesano Maderno, Desio e Seveso) a sollecitare Pedemontana a organizzare rapidamente una conferenza pubblica, così da poter illustrare il progetto e rispondere direttamente a tutti i dubbi e a tutte le domande dei cittadini. E per questo ha già avviato una raccolta firme che ha superato quota 400. Intanto sul sito del Comune di Seveso è precisato che gli interventi di bonifica verranno eseguiti con standard di altissima sicurezza. È previsto l’utilizzo di sistemi di abbattimento delle polveri; verranno bagnate le piste del cantiere e pulito il manto stradale; verranno utilizzate piste diversificate per i mezzi di scavo e per i mezzi di trasporto; le ruote dei mezzi verranno lavate con le idropulitrici; verranno predisposte delle reti per il contenimento delle polveri in prossimità degli scavi e in caso di condizioni meteo sfavorevoli verranno interrotti i lavori. Inoltre è previsto un costante monitoraggio dei livelli del PM10 e del PM2,5 e il parametro delle diossine attraverso l’utilizzo di specifiche centraline.

Quanto è grande l'area da bonificare

L’area che verrà interessata dalla bonifica è ampia: “120mila metri quadrati, di cui circa 50mila stanno all’interno dei confini di Seveso – si legge in una nota diffusa nella mattinata di mercoledì 6 giugno dal Comune di Seveso -. Il volume totale di terreno da bonificare è stimato invece in 44mila metri cubi, di cui circa 20mila su Seveso. Le operazioni di cantiere si prevede che verranno completate entro la fine dell’anno: in questo lasso di tempo sono comprese sia le operazioni preliminari alla bonifica sia tutte le fasi di controllo e autorizzative, da parte di Arpa e Ats e degli altri soggetti interessati dal progetto, fino al raggiungimento degli obiettivi di bonifica per ogni area. La costante collaborazione sarà essenziale per poter ottenere il livello di certificazione di ‘avvenuta bonifica’ da parte della provincia di Monza e Brianza e poter quindi ospitare le nuove tratte dell’Autostrada Pedemontana”.

La diossina fa paura

“La conferenza pubblica aperta alla cittadinanza è un atto doveroso - precisano dal Coordinamento - poiché rientra negli obblighi che la stessa Società APL ha assunto attraverso gli atti ufficiali qui menzionati, ma lo è ancor di più per un dovere etico di trasparenza, soprattutto nei territori in cui è ancora viva la memoria del disastro del 1976 e delle sue conseguenze”. Dopo quasi 48 anni dal disastro ambientale (quel 10 luglio 1976 era una calda giornata d’estate quando dall’azienda chimica uscì quella nube tossica) i brianzoli hanno ancora paura. Soprattutto coloro che, con qualche capello bianco, ricordano quei giorni, le famiglie sfollate, le case nelle aree contaminate rase al suolo e le tante aziende agricole che non hanno più riaperto. Uno scenario che è stato ripercorso anche nella serata di ieri, martedì 7 maggio, durante l’assemblea pubblica organizzata a Lissone dal Comitato per la difesa del territorio-No Pedemontana. Durante la serata Davide Biggi, grande conoscitore del disastro dell’Icmesa e che quel 10 luglio aveva 12 anni e viveva con la sua famiglia a Cesano Maderno, ha ripercorso quella tragedia anche con una mostra: una carrellata di pannelli dove, attraverso foto, documenti, articoli di giornali, viene ricordata una vicenda che non si è conclusa in quell’afosa giornata d’estate.