"Stop allo scempio nel Parco: ecco dove fare concerti e grandi eventi"

Rabbia, amarezza e delusione. Questi i sentimenti che prova Marco Fraceti, anima del Comitato San Fruttuoso Bene Comune, all’indomani del grande concerto di Bruce Springsteen al Parco di Monza. Fraceti - che con il Comitato fa parte del Coordinamento dei comitati cittadini che si era opposto fin dall’anno scorso, quando l’allora sindaco Allevi aveva annunciato a maggio 2022 l’organizzazione del mega concerto nel Parco – condanna la scelta del sindaco Paolo Pilotto e annuncia: “I grandi concerti non vanno organizzati nel grande polmone verde, ma nel più vicino Campo Volo di Bresso. È questa l’alternativa per i maxi eventi”.

Fraceti non è affatto contrario ai grandi concerti. Tutt’altro. “Sono io il primo che partecipo - spiega a Monzatoday -. Ma devono essere garantite situazioni di rispetto dell’ambiente dove l’evento si svolge, e di sicurezza di chi vi partecipa, nei vari momenti di flusso e di deflusso. Siamo tutti contenti che ieri sera non sia successo nulla, ma la situazione andava gestita in modo del tutto diverso”.

Secondo Fraceti (opionione condivisa anche da altri comitati cittadini e da tanti monzesi che si sono opposti alla realizzazione del concerto) il concerto non andava organizzato al Parco, e dopo il disastro andava annullato, o spostato altrove. “Il concerto andava annullato fin dal sabato mattina, dopo il primo nubifragio - prosegue -. È stata inutile quella lunga attesa che ha portato il sindaco a confermare l’evento a poche ore dal suo inizio. Era logico che si sarebbe fatto; non si poteva annullare un maxi concerto con 70mila persone che già nei giorni precedenti erano partite dall’Italia e dall’estero per raggiungere Monza. Come Comitato San Fruttuoso per il Bene Comune siamo molto delusi dal comportamento del sindaco Paolo Pilotto e anche dell’assessore al Parco Arianna Bettin. Quando ci sono di mezzo le smanie affaristiche come autodromo, golf e grandi eventi destra e sinistra sono uguali. In campagna elettorale si sono dichiarati paladini dell’ambiente e poi alla prima occasione si sono genuflessi”.

Fraceti, proprio in tema di ambiente, ribadisce gli effetti dell’inquinamento su Monza, una delle città più inquinate d’Italia. "È un’isola di calore dove continuiamo ad emettere Co2, dove continuiamo a costruire e a cementificare -prosegue -. Poi avvengono episodi straordinari proprio come quello dei 3 nubifragi che si sono abbattuti sulla città in pochi giorni. Eventi drammatici e di forte entità che anche nel recente passato sono accaduti a Monza e nei comuni della Brianza. Stop all'inquinamento e al non rispetto dell'ambiente. E a tal proposito ricordiamo all’assessore Marco Lamperti che noi siamo contrari alla cementificazione, alle Torri di San Fruttuoso, anche se più basse rispetto al progetto iniziale”.