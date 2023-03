Cuochi per un giorno: i bimbi del Comitato Verga si mettono ai fornelli

La sala d’attesa trasformata in una piccola cucina, naturalmente con tutti gli accorgimenti del caso. Nelle vesti di (aiutanti) cuochi i bambini e i ragazzi in cura al Centro Maria Letizia Verga di Monza. Una pausa di qualche ora dalla malattia quella che i volontari dell’associazione “Officine Buone” hanno regalato ai giovani pazienti che nell’ospedale monzese stanno combattendo la battaglia più importante della loro vita.

Una giornata diversa quella vissuta ieri, giovedì 9 marzo. I bambini e i ragazzi hanno messo le mani in pasta e, in ospedale, hanno preparato piatti succulenti con l’aiuto degli chef. Hanno preparato una pasta che poi hanno portato a casa, o nella loro stanza di degenza, pronta per la cena. Grandi i sorrisi sui volti dei bimbi: la gioia espressa perfettamente dagli occhi, anche se la bocca era nascosta dietro alla mascherina. Bambini che per qualche ora hanno scoperto la gioia della normalità, anche se provati dalla malattia o attaccati alla flebo. Per un giorno hanno vissuto la gioia dello stare insieme intorno a un tavolo con le mani in pasta a preparare la pasta che poi con gioia hanno potuto gustare la sera.