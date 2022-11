Commemorazione dei caduti e benedizione delle gazzelle dei carabinieri

Una corona in memoria dei caduti e un minuto di silenzio per quanti hanno perso la vita in guerra o durante il servizio. E la benedizione dei mezzi di pronto intervento. Mercoledì 2 novembre 2022, in occasione della giornata di ricordo dei defunti, dalle ore 10, nella caserma di via Volturno di Monza, sede del comando provinciale dei Carabinieri di Monza Brianza, si svolgerà la cerimonia di commemorazione di tutti i Caduti dell’Arma con la deposizione di una corona in loro ricordo.

A rendere il solenne omaggio saranno il comandante provinciale, colonnello Gianfilippo Simoniello e il coordinatore provinciale dell’Associazione Nazionale Carabinieri, Vito Potenza, che accompagneranno la deposizione della corona d’alloro da parte di due militari in grande uniforme fino sotto la lapide dedicata ai Caduti dell’Arma dei Carabinieri all’ingresso della storica caserma.

La cerimonia

La cerimonia prevede anche un momento di preghiera, officiato dal cappellano, che proseguirà poi con la benedizione ai mezzi in servizio del pronto intervento. "Le cosiddette gazzelle del 112 - le autoradio Alfa Romeo Giulia 2.0 - schierate per l’occasione nel piazzale della sede, che ogni giorno assicurano - h24 - la risposta rapida alla richiesta di sicurezza che promana incessante dai cittadini e dal territorio brianzolo" spiegano dal comando provinciale dei carabinieri.

"Commemorazione e benedizione che si susseguiranno nell’evento - sottolinea il comandante provinciale - proprio per simboleggiare la linea di continuità - mai interrotta - tra il sacrificio di sangue dei Carabinieri di ieri e nella storia, con la quotidiana disponibilità dei Carabinieri di oggi, a porre a repentaglio la propria incolumità e finanche la vita, per difendere la cittadinanza e i valori di civiltà".