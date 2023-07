Chi sono i commercialisti a Monza e quanto guadagnano

Sono donne e giovani under 40, e hanno un reddito annuo che supera i 100mila euro.

È questo il profilo tipico del commercialista monzese. A stilarlo lo studio fatto dalla Cassa dottori commercialisti di Monza e Brianza. Sono infatti 933 gli iscritti monzesi alla Cassa dottori commercialisti, ovvero circa il 13,6% del totale dei professionisti lombardi associati all’ente di previdenza e assistenza di categoria. I giovani sono il 24% della platea, una percentuale superiore a quella nazionale (21,1%) e di poco inferiore rispetto a quella regionale (26,7%). Le donne rappresentano, invece, il 34% del totale, un valore lievemente superiore a quello nazionale (33,3%) e in linea con quello regionale.

Una professione, quella del commercialista, che nel territorio brianzolo sembra dunque essere ancora molto in voga.

Quanto guadagnano

Per quanto riguarda i redditi e i volumi d’affari dichiarati nel 2022 in riferimento al 2021, l’andamento per i dottori commercialisti monzesi è in miglioramento rispetto all’anno precedente. Nel dettaglio si registra un incremento deciso, con un reddito medio aumentato a oltre 101 mila euro rispetto ai quasi 93 mila dell’anno precedente (+9,1%) e un volume d’affari che ha raggiunto oltre 188 mila euro rispetto agli oltre 200 mila euro dichiarati nel 2021 (+6,3%).

“Il nostro modello di sostenibilità, finalizzato a preservare un sistema previdenziale adeguato, equo e innovativo, si fonda sulla volontà di generare valore sociale attraverso l’ampliamento delle misure e intercettando le esigenze degli iscritti mediante un utilizzo efficiente ed efficace delle riserve accantonate - ha dichiarato Michele Pirotta, vicepresidente della Cassa dottori commercialisti - In questi anni, la Cassa dottori commercialisti ha ampliato le iniziative di welfare strategico in linea con la propria mission e con una visione sempre più improntata ai principi di inclusività, parità ed equità, che permettono di supportare la categoria in tutte le fasi della vita". Nel corso del 2022, infatti, per i professionisti monzesi, l'ente ha erogato contributi di assistenza ordinaria per un totale di oltre 250 mila euro.