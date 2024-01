Gita fuori porta nella mitica pizzeria (amata dai vip) dove ci sono solo la margherita e la marinara

L’Antica Pizzeria Da Michele, a Napoli dal 1870, arriva a Como e, secondo i ben informati, l'apertura dovrebbe essere a breve. Si tratta di una delle più antiche d'Italia, la prima sede ovviamente è a Napoli. Lì da oltre 150 anni delizia il palato di napoletani e turisti di tutto il mondo. Segni particolari?

Come da tradizione, spiega QuiComo, e per far sì che non venga mai meno la qualità, ci sono solo due pizze sul menù: la Margherita e la Marinara. Garantiti dagli ingredienti delle eccellenze campane: dalla farina al fiordilatte all’olio, tutto nasce da imprenditori che dedicano il loro lavoro a un ambito ristretto, garantendo tecniche e sapori eccelsi.

Tanti i personaggi famosi che l’hanno frequentata e la frequentano, non sottraendosi al “rito” della lunga attesa, da Maradona a Julia Roberts, passando per divi del calcio e dello star system di oggi. Tutti possono godere di sapori indimenticabili, in un luogo divenuto cult per stranieri, ma che ha il privilegio di essere rimasto “napoletano”, nella sua accezione più nobile e accattivante.

Dopo Napoli il brand ha aperto ristoranti a Roma, Milano ma anche in Giappone, nel Regno Unito e in Spagna. Si tratta, come specificano sul sito, della prima pizza certificata Blockchain. La filiera e tutti gli ingredienti sono verificati da Authentico, una piattaforma digitale che fornisce la certificazione della filiera basata sulla tracciabilità blockchain.