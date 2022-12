Alessio il brianzolo che festeggia due compleanni

Alessio oggi festeggia 52 anni. Ma il suo secondo compleanno lo ha festeggiato 2 giorni fa: il 5 dicembre (anche se l'anagrafe dice diversamente) Alessio Tavecchio è rinato e tagliato il traguardo dei 29 anni di una vita piena, intensa anche se vissuta sulla sedia a rotelle.

A raccontare e a condividere questi due importanti anniversari (quello del compleanno di oggi 7 dicembre, e quello dell’anniversario del 5 dicembre) è lo stesso Alessio, bergamasco di nascita ma da sempre monzese, che dopo quel drammatico incidente motociclistico avvenuto lungo le strade di Monza ha dato una svolta alla sua vita. Aveva 23 anni quando, miracolosamente, si è risvegliato dal coma e ha incominciato quella nuova vita che neppure immaginava. La lesione irreversibile al midollo spinale lo ha obbligato a rivedere i suoi piani. Seduto, su quella sedia a rotelle, ha iniziato una vita altrettanto frenetica fatta di sport (con la partecipazione anche alle Paralimpiadi di Atlanta), ma soprattutto di formazione dei giovani, di motivazione dei ragazzi ad amare e a rispettare la loro vita. Inoltre ha dato vita alla Fondazione Alessio Tavecchio con importanti progetti di inserimento lavorativo e di riabilitazione delle persone con disabilità.

La sua rinascita

"Oggi il mio compleanno lo passo con loro: gli studenti di III media di Somma Lombardo (Va) - scrive Alessio Tavecchio su Facebook -. Quei giovani che mi hanno permesso di ritrovare una voglia di vivere ancora più grande, quei giovani sui quali scommetto tutto per un mondo migliore, quei giovani che mi hanno insegnato cosa significa 'con gli altri, per gli altri, in mezzo agli altri'”. Ma due giorni prima aveva postato un video ancora più intenso, perché quel 5 dicembre 1993 è ancora ben limpido nella mente di Alessio che - oggi con qualche capello grigio, una moglie e due bambine - mantiene quell'entusiasmo di quasi trent’anni fa. “Incredibile se pensavo a quel giorno, - racconta nel video -. Quella caduta, quella moto, quel risvegliarsi sulla sedia a rotelle. Pensavo che fosse la fine e invece era l'inizio”. Dalla disgrazia Alessio si è rialzato anche se, naturalmente, non sono mancati momenti di difficoltà.

Il grande sogno

“Ho vissuto una vita straordinaria – prosegue -. Ho realizzato i miei sogni e anche di più. Poi abbasso lo sguardo e vedo che sono su una sedia a rotelle. Quando ero in piedi questo entusiasmo e questa voglia di vivere, questi valori e questa energia non c'erano. I sogni mi hanno portato fino qua e adesso ho un altro sogno da realizzare". Il taglio del nastro del grande AgriParcoHub a Monza, in via Papini: un centro polifunzionale unico nel suo genere, a carattere Europeo e avallato dalla provincia di Monza e Brianza e dal comune di Monza che punta ad un’inclusione completa ed al rispetto dell’ambiente così come dettato da Agenda ONU 2030.I valori ispiratori e le attività previste nell’AgriparcoHUB rispondono pienamente ai 16 dei 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, con il grande obiettivo di realizzare un futuro migliore e più sostenibile per tutti: ristorante, scuola di cucina, laboratori, wine-school e sala polivalente diverranno un punto di riferimento esclusivo per le famiglie ed aziende dove la formazione professionale ed il lavoro saranno rivolti anche a persone con fragilità. Questo il link per sostenere con i regali di Natale la Fondazione.