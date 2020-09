Il covid rovina il compleanno a Berlusconi, il suo Monza: "Ti aspettiamo allo stadio"

"Tanti auguri al Presidentissimo del Monza da tutta la grande famiglia biancorossa, che lo aspetta presto all'U-Power Stadium, per vivere insieme la stagione del Grande Sogno!". Questo il messaggio d'auguri che l'Ac Monza ha dedicato al suo patron nel giorno del suo 84esimo compleanno.

Il presidente infatti non ha potuto assistere venerdì all'esordio del campionato di serie B con la partita contro la Spal. Un gradito regalo di compleanno potrebbe arrivare martedì sera con il risultato della sfida che attende i biancorossi con la Triestina nel secondo turno di Coppa Italia.

A "rovinare" i piani di Silvio Berlusconi è stato il coronavirus: resterà in quarantena nella sua villa di Arcore in compagnia della compagna Marta Fascina, anche lei contagiata nelle scorse settimane. Non potrà incontrare i figli e tutti gli auguri dovranno arrivare tramite internet o telefonate. E si attende la completa negativizzazione del tampone.

Sempre a causa della sua della sua positività al virus cinese è stato rinviato al 19 ottobre il processo Ruby Ter; in quel giorno si valuteranno le condizioni di salute dell'ex premier e poi si deciderà in quale data fare ripartire effettivamente il processo che vede imputati Berlusconi e altre 28 persone per corruzione in atti giudiziari sul caso Ruby.