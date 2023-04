Il "papà" monzese della luce spegne la 90esima candelina

Con le sue luci originali e artistiche ha illuminato le abitazioni e i negozi di migliaia di persone. Il suo nome a Monza è un’istituzione ed è sinonimo di quel saper fare e di quel rimboccarsi le maniche tipici dei brianzoli. Antonio Caprotti ne è l’esempio con i suoi 90 anni che festeggia proprio oggi, domenica 23 aprile. Un traguardo importante, circondato dall’affetto dei suoi cari: della moglie Sandra, dei figli Elena, Alberto e Valeria ma anche dei tanti clienti, fornitori, collaboratori che in questi decenni hanno lavorato con lui.

Un'azienda che ha quasi 100 anni

L’azienda – ereditata dal papà Enrico Caprotti - era nata nel 1927. Il primo negozio nella centralissima in via Carlo Alberto al civico 21 dove si commerciava in elettricità. Poi il salto di qualità arriva con l’ingresso in azienda di Antonio e del fratello Angelo. Erano gli anni ’60: il periodo del boom economico, della crescita italiana, ma anche del design che proprio in terra di Brianza aveva trovato un terreno fertile. Proprio in questo settore Antonio Caprotti ha deciso di scommettere. Una scommessa che si è rivelata vincente e che ancora oggi fa del negozio monzese uno dei punti di riferimento per chi sceglie illuminazioni “d’autore”.

La scommessa sul design (anche nella luce)

Come quando Antonio Caprotti iniziò a proporre in negozio lampade e lampadari che in futuro sarebbero diventati iconici, come per esempio Artemide e Flos, che in quegli anni muovevano i primi passi. Una crescita importante, poi nel 1968 l’addio a quel negozio dove il successo era nato e cresciuto, e il trasloco nell’attuale location, l’ex sede della Banca d’Italia, un palazzetto liberty dei primi del ‘900, con tre piani espositivi.

Una vita dedicata alla luce ma anche (e soprattutto) al bello con la creazione negli anni ’60 anche di una galleria d’arte nella passeggiata di via Italia dove sono state esposte opere di artisti come Dino Buzzati, Erme Ripa, Attilio Alfieri, Aligi Sassu. Un amore per il bello e per il design che hanno permesso ad Antonio Caprotti di andare oltre la semplice esposizione e vendita, ma anche di creare rapporti personali con le grandi firme della progettazione illuminotecnica e del design, come Ernesto Gismondi, Ingo Maurer, Gio Ponti, Vico Magistretti, Alessandro Mendini. Quest’ultimo ha realizzato per il “papà” monzese dell’illuminazione lo spazio espositivo di via Carlo Alberto 21 (l’ex negozio del padre) chiamato Dive Luminose, caratterizzato da un enorme mosaico disegnato appositamente e realizzato dalla scuola di mosaico di Ravenna e da una scultura in acciaio e vetro , che ora fanno bella mostra di sé nella sede centrale di via Carlo Alberto 50, insieme a tutte le testimonianze di una vita di lavoro e passione che sono state sistematizzate in una sorta di percorso museale tra le lampade commercializzate, aperto alla scoperta di chiunque desideri conoscerlo dal vivo, ma anche virtualmente.

Una passione diventata lavoro

“Nostro papà ha fatto della sua passione un lavoro e di un lavoro la sua passione - ha ricordato la figlia Elena -. Ha costruito un’azienda incentrata sulla famiglia ma dove anche i collaboratori ne hanno fatto parte come una famiglia: da noi il welfare aziendale è sempre esistito senza necessità di normative. Questo è un bel traguardo di vita, di affetti, di competenza e voglia di fare: un bel compleanno, che precede di poco il centenario della nascita dell’attività”.

Guardare sempre oltre

A celebrare Antonio Caprotti sono anche le sue collaboratrici che nel corso degli anni hanno lavorato nel negozio. Le sue “signorine” come ha sempre affettuosamente chiamato Anna, Annamaria e Monica. “Il signor Antonio ci ha accompagnate in tutti questi anni in un percorso di crescita sia personale che professionale - ricordano -. Persona sempre gentile e apprezzato per la sua disponibilità, ma soprattutto appassionato del suo lavoro e del suo settore, sa tutto sulla storia del design italiano e ha una memoria tutt'ora invidiabile. Amato e richiesto da tutti i suoi clienti perché ha sempre saputo trasmettere la stessa passione a tutti col cuore e lo testimonia il fatto che ancora oggi tutti chiedono di lui. Per noi resta un giovanotto sempre sorridente, ma è davvero una colonna portante del negozio e con affetto abbiamo voluto festeggiare questa ricorrenza per ringraziarlo di averci sempre insegnato a guardare oltre”.