Carlos Sainz e il compleanno a Monza: autografi e candeline con i fan

Un compleanno a Monza. E' proprio nel capoluogo brianzolo che il pilota della Ferrari Carlos Sainz ha festeggiato il giorno del suo 29esimo compleanno. E in città, insieme ai fan radunati fuori dai cancelli dell'hotel dove soggiorna, ha spento le candeline. E' stato lo stesso pilota spagnolo, classe 1994, a condividere sui social le immagini della sessione di autografi e selfie che ha condiviso con i tifosi che si erano radunati già dalle prime ore della mattinata ai cancelli dell'albergo. Foto, sorrisi e anche il rito delle candeline: qualcuno ha portato da casa due numeri che ha acceso per condividere questo momento con il pilota che non si è sottratto.

Carlos Sainz, spagnolo, guida una Ferrari e negli anni precedenti ha corso nella massima categoria con la Toro Rosso dal 2015 al 2017, dal 2017 al 2018 è stato un pilota Renault e mentre dal 2019 al 2020 ha corso con la McLaren.