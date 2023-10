Auguri a Irene, la 104enne brianzola che ha scelto di non sposarsi per vivere a lungo

Il suo elisir di lunga vita? Tanto lavoro e nessun marito.

Sembrerebbe non avere dubbi per quel che concerne la ricetta ideale per una vita lunga e felice Irene Pozzi, splendida signora di Seregno che nei giorni scorsi ha tagliato il traguardo dei 104 anni. Guadagnando con orgoglio il podio quale cittadina più anziana, o meglio sarebbe dire saggia, della città brianzola.

Un genetliaco, quello di Irene, talmente importante da aver richiamato anche l'attenzione del sindaco Alberto Rossi. Che nei giorni scorsi non ha mancato di farle visita alla Fondazione Ronzoni, l'rsa dove attualmente Irene si trova. E di condividere sulla sua pagina Facebook il lieto evento: "Fra i tantissimi impegni della settimana ce n'era uno davvero speciale: il compleanno della signora Irene Pozzi - ha postato il primo cittadino, fotografato di fianco alla sorridente seregnese - Perché speciale? Perché questa splendida signora ha compiuto 104 anni ed è la nostra concittadina più saggia".

Un momento piacevole che è stato anche l'occasione per Rossi di interrogare la signora circa la ricetta segreta che l'ha portata a raggiungere l'ambito traguardo: "Mi ha detto che ha due segreti: ha lavorato tutta la vita e non ha mai avuto un marito - ha spiegato il sindaco, che ha poi aggiunto - Sono stato molto contento di avere avuto l'occasione di portarle l'abbraccio di tutta la nostra città, e ringrazio gli splendidi professionisti della Fondazione Ronzoni che la circondano".

Assieme a quelli del sindaco, puntuali sono arrivati anche gli auguri (e i complimenti) di tutti i seregnesi. "Conosco Irene da anni, una donna sempre elegante, educata, gentile, mai una parola fuori posto, una persona veramente speciale!" ha postato un utente, raccontando della splendida 104enne. Diventata in città, si capisce, la nuova icona femminile delle seregnesi. Specie di quelle maritate, che hanno plaudito (con ironia) alla sua singletudine: "Si è scampata un sacco di discussioni, litigi e preoccupazioni" ha rilevato non a caso un'utente. "Sono speranzosa visto che non ho un marito - ha commentato un'altra, che hai poi aggiunto -.Però l'ho avuto, mannaggia...". La fortuna, ça va sans dire, è una questione di scelte.

Per Irene, l'augurio di una vita ancora lunghissima anche da parte della redazione di MonzaToday.