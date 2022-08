La ferrovia Milano-Monza compie 182 anni

Oggi è una delle tratte più utilizzate. Ogni giorno migliaia di pendolari prendono il treno che da Milano porta a Monza e viceversa. Una tratta antica che proprio oggi, mercoledì 17 agosto, spegne la 182esima candelina. Era il 17 agosto 1840 quando venne inaugurata la tratta Milano-Monza la seconda tratta ferroviaria in Italia, dopo quella che collega Napoli a Portici. Oggi la tratta Milano-Monza è solo una piccola parte della tratta Milano-Chiasso, oltre ad essere utilizzata dai treni diretti a Lecco e a Bergamo.

"Allora la Lombardia era soggetta al dominio dell'impero austro-ungarico - si legge sulla pagina Facebook Italia unita per la storia che ne ricorda l'anniversario - Il progetto fu fortemente sostenuto dal cancelliere Klemens von Metternich".

E quel giorno di quasi due secoli fa è ancora ben impresso nei libri di storia. "In quell’afosa mattina d’agosto erano presenti a Monza le più influenti autorità, tra cui l’arciduca Ranieri, governatore del Lombardo Veneto, e l’arcivescovo di Milano Karl Kajetan von Gaisruck, prelato di vasta cultura, ma ancora con molte difficoltà nell’esprimersi in italiano, malgrado fosse a Milano da più di un ventennio - si legge sui social -. Il percorso, di circa 13 chilometri su un unico binario, venne compiuto in soli venti minuti, alla velocità di circa 40 chilometri orari, andatura considerata sbalorditiva per l'epoca se raffrontata a quella ottenuta dalle carrozze trainate da cavalli".

L'arrivo del treno venne accolto dalla folla con una grande festa. "Giunti a Milano, alla vista del treno, ci fu grande entusiasmo nella popolazione: chi gettava al vento petali di fiori, chi emetteva suoni con trombe e zufoli, chi si spellava le mani per applaudire. Il giorno seguente la Milano-Monza venne aperta al pubblico e i gendarmi ebbero il loro bel da fare nel regolare l'affluenza del pubblico, assai curioso di sperimentare l'ebbrezza di salire sul treno".