Il comune assume con uno stipendio di 23mila euro

Il comune di Monza è alla ricerca di educatori/educatrici professionali di scuola dell'Infanzia da assumere a tempo pieno e indeterminato e con uno stipendio annuo di circa 23mila euro.

L'assunzione avverrà tramite concorso pubblico, spiegano dal palazzo di piazza Trento e Trieste, e la domanda può essere presentata fino alle 23.59 del 3 aprile 2024 attraverso il Portale del Reclutamento della Pubblica Amministrazione (www.inpa.gov.it), alla pagina dedicata https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=715b2db697d14542897f8b9e658dfa90

Il bando può essere consultato anche tramite il sito del comune di Monza https://www.comune.monza.it/it/comune/Lavora-con-noi/concorsi-pubblici/

Più segnatamente, per accedere al concorso è necessario essere in possesso di laurea triennale o specialistica ed essere abilitati all'insegnamento, secondo quanto specificato nel bando. Il trattamento economico è quello previsto previsto dal C.C.N.L. per gli educatori professionali di scuola dell’Infanzia ed è costituito da uno stipendio iniziale lordo annuo di 23.212,35, oltre a indennità varie e tredicesima.

