Il Comune premia le forze dell'ordine: ecco chi sono gli eroi in divisa

Il Comune di Monza premia gli uomini e le donne in divica che, ogni giorno, combattono contro la violenza sulle donne.

La cerimonia si svolgerà domani, giovedì 25 novembre, proprio nella Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, nella suggestiva cornice dello Sporting Club di Monza.

I riconoscimenti, in collaborazione con la Prefettura di Monza, verranno consegnati a Marianna Antonucci (maresciallo capo della guardia di finanza), Flavio Ciarini (vice sovrintendente della polizia di Stato), Cinzia Antonella Di Simone (vicecommissario della polizia locale), Mirko Giandomenico (maresciallo dei carabinieri), Sara Gussardo (vigile del fuoco volontario), Monica Raspanti (caporale maggiore scelto dell’esercito) e Elena Torello (vice sovrintendente della polizia penitenziaria).

"Questa iniziativa - commenta il sindaco Dario Allevi - è importante per una doppia ragione. Innanzitutto mi dà la possibilità di portare all’attenzione della comunità un tema che è al centro, fin dal mio primo giorno da sindaco, dell’agenda politica di questa amministrazione: il sostegno senza se e senza ma al lavoro straordinario delle donne e degli uomini delle forze dell’ordine. In secondo luogo fa arrivare un messaggio a tutte le donne che stanno vivendo un momento di difficoltà: non siete sole. Denunciate chi vi perseguita, le forze dell’ordine sono al vostro fianco"