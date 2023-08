I comuni brianzoli che diventeranno frontalieri con la Svizzera e che saranno più ricchi

Meno tasse per i lavoratori e più soldi ai comuni di residenza per 6 comuni brianzoli

E' l'effetto della decisione del sindaco del comune brianzolo di Misinto Matteo Piuri, che ha chiesto di rimisurare la distanza del comune dal confine con la Svizzera accogliendo la richiesta di un residente e il suggerimento del gruppo di opposizione Insieme per Misinto, e che per farlo si è rivolto all’Istituto geografico militare di Firenze. Ovvero l'organo dello Stato deputato a ufficializzare le misurazioni delle distanze geografiche.

Rifatte le misurazioni, la scoperta: Misinto è risultata infatti distante dal confine meno di 20 chilometri e quindi, per legge, è soggetta agli accordi esistenti tra lo Stato italiano e la Confederazione elvetica per la tassazione dei lavoratori dipendenti che svolgono la loro attività oltreconfine ma con residenza nei comuni italiani entro la distanza fissata. Di fatto, dunque, lavoratori destinati a pagare meno tasse e a ottenere soldi anche per i loro comuni di residenza. Che, sempre secondo gli accordi esistenti tra l'Italia e la Svizzera, hanno diritto a una quota della tassazione applicata ai frontalieri.

E non è tutto. A seguito delle nuove misurazioni, a usufruire delle tassazione agevolata potrebbero essere infatti altri 5 comuni brianzoli confinanti con Misinto. Ovvero Lazzate, Cogliate, Barlassina, Lentate sul Seveso e Meda. Salvo, ovviamente, il buon fine dell'iter per il riconoscimento dei diritti dei lavoratori e del comune. Certamente non facile. E per il quale le richieste sarebbero già state avviate anche in capo al ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate.