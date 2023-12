Brianza virtuosa: premiati ben 8 comuni "ricicloni"

La Brianza si conferma un territorio virtuoso per quel che riguarda la raccolta dei rifiuti non riciclabili. Sono infatti ben 8 i comuni del territorio dove ogni anno vengono prodotti meno di 75 kg di frazione secca per abitante e che sono stati premiati come "comuni ricicloni". Si tratta di Bovisio Masciago, Briosco, Limbiate, Misinto, Renate, Seveso, Triuggio e Veduggio con Colzano.

La cerimonia giovedì 14 dicembre a Milano, presso Cascina Triulza, nell'ambito di Ecoforum Lombardia2023, il convegno organizzato da Legambiente Lombardia con lo scopo di illustrare lo scenario presente e futuro dell’economia circolare, tra innovazione, sviluppo e sostenibilità. All’incontro hanno partecipato aziende, amministratori pubblici, consorzi, mondo accademico ed enti del terzo settore, per condividere esperienze e buone pratiche. Durante il convegno è stata appunto presentata la 30esima edizione del dossier “Comuni ricicloni - rifiuti free” nella quale sono stati premiati i comuni che hanno avuto performance elevate nella riduzione della frazione residuale non riciclabile, attestandosi sotto i 75 chilogrammi per abitante all’anno.

Alla cerimonia ha preso parte anche il presidente di Gelsia Ambiente (che serve il bacino brianzolo) Luigi Pelletti, che ha premiato i rappresentanti dei comuni presenti. "È per me motivo di soddisfazione ed orgoglio poter premiare i comuni serviti dalla nostra società" ha dichiarato - il merito di questi successi è sicuramente dei cittadini e delle amministrazioni, ma una piccola parte di merito va anche alla nostra Società che, grazie a servizi all’avanguardia, è in grado di consentire questi risultati di eccellenza".