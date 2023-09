I boschetti reali trasformati in palco: dj set speciale, musica e la lettera di Giorgia Meloni

“Oggi siete protagonisti di un evento molto bello che si svolge in una cornice così suggestiva come quella del Gran Premio di Formula 1 di Monza. Una giornata ricca di sensazioni in cui raccontate la vostra straordinaria passione per il mondo della musica e avete l’occasione di dimostrare il vostro talento. Immagino quanto possa essere emozionante esibirsi insieme ai più bravi dj italiani, ai quali va il mio ringraziamento e apprezzamento per la loro entusiastica partecipazione. Oltre all'amore per questa attività, essere un bravo dj richiede impegno, studio, capacità di apprendimento delle tecniche e dei piccoli trucchi e una particolare sensibilità per capire, ad esempio, quale siano i brani giusti da far ascoltare in certo momenti o situazioni intuendo i gusti del pubblico. Non è un talento così semplice da trovare, è riservato a pochi, quindi siatene e orgogliosi e abbiatene molta cura”. A scrivere all’associazione FacciaVista e Il Veliero per il grande evento del concerto AutPop che si è tenuto ieri sera ai Boschetti Reali è la presidente del consiglio Giorgia Meloni.

Una grande soddisfazione per Matteo Perego, presidente di FacciaVista anima di questo evento che ha visto ragazzi autistici e ragazzi con la sindrome di Down cimentarsi in questa bellissimo evento dopo aver imparato a mettersi alla consolle. Come insegnanti dj di successo. Una meravigliosa esperienza non solo per i dj speciali, ma anche i soprattutto per i loro “insegnanti” che si sono cimentati in un evento unico nel suo genere che ha arricchito umanamente i beniamini della Radio. In migliaia ieri sera si sono recati ai Boschetti Reali regalandosi una serata di fine estate all’insegna del divertimento e del ballo. Una sorta di discoteca sotto le stelle, e i ragazzi di Aut-Pop non hanno deluso le aspettative: emozionati alla consolle hanno dato il meglio. La vittoria più grande vedere davanti a loro tantissime persone che si divertivano. Musica e luci non sono state un impedimento: tutt’altro c’è chi davvero ci ha preso gusto e che chissà magari – dopo la straordinaria intuizione di Matteo Perego di incentivare il lato artistico e creativo di decine di ragazzi autistici - con questa esperienza alla consolle non si scopra anche qualche talento musicale.

“Mi congratulo con Matteo Perego e con l'associazione “Facciavista” – continua nella lettera Giorgia Meloni - per aver pensato e allestito AutoPop Festival, questa splendida iniziativa che coniuga bravura artistica, professionalità, divertimento e socialità, dimostrando che non ci sono impedimenti a svolgere questa e altre attività per chi le ama”.

Poi un ringraziamento speciale anche alla polizia di Stato che ha visto esibirsi sul palcoscenico monzese anche un poliziotto speciale: Ravmen, agente con la passione per la musica rapper che si esibisce con la divisa. “Grazie alla polizia di Stato per il supporto, l'assistenza e perfino il contributo artistico fornito all'evento, testimoniando, se mai ce ne fosse bisogno, la disponibilità a 360 gradi del corpo di polizia per il benessere della comunità”, conclude Giorgia Meloni .