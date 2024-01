Un concerto per ricordare Jajo, il ragazzo morto a 24 anni per un tumore

Un teatro intero dove far riecheggiare quelle canzoni tanto care a Jajo. Un teatro dove per una sera il ricordo di Jajo, all’anagrafe Jacopo Abramo, sarà più vivo che mai. Non solo tra i suoi i cari e gli amici più stretti, ma anche tra chi ama la musica e vuole regalarsi una serata di note e di solidarietà.

Ci sono ancora posti disponibili per il concerto “Ricordando Jajo” che si terrà sabato 13 gennaio alle 20.30 al teatro Triante di Monza (via Duca d’Aosta). In programma una carrellata di brani, dal rock al pop, che verranno suonati e interpretati dagli amici di Jajo. Brani che mamma Silvana e papà Rocco hanno trovato per caso sulla play list del figlio, morto nel 2018 per un tumore. A quel punto la scelta di continuare a far vivere la passione di Jajo per la musica organizzando un concerto con quelle canzoni, facendo salire sul palco quei ragazzi che con il figlio avevano vissuto mille avventure e tanti momenti di gioia.

Ma i genitori hanno voluto andare oltre: trasformare quell’amore per la musica in solidarietà. L’ingresso al concerto è a offerta libera (ma è necessario prenotarsi inviando un’email a occor.omarba@gmail.com; oppure telefonando, o inviando un sms o un messaggio WhatsApp al numero 3357165144) e i fondi raccolti verranno devoluti all’Airc (Associazione italiana ricerca contro il cancro).

Jajo è morto il 3 dicembre 2018 a 24 anni a causa di un tumore. Un giovane pieno di vita e di sogni da realizzare, in primis la difesa dell’ambiente che lo aveva portato a scegliere di iscriversi alla facoltà di Ingegneria Energetica all'Università Milano Bicocca. Un amore per la natura che i suoi cari stanno portando avanti con iniziative di sensibilizzazione legate al verde e al rispetto dell’ambiente.