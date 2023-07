Il concerto di Bruce Springsteen si farà: la decisione

Il concerto di Bruce Springsteen a Monza, nel parco flagellato dal maltempo degli ultimi giorni così come l'intera città, si farà? E' la domanda che in tantissimi - spettatori compresi - si stanno ponendo nelle ultime ore davanti al triste spettacolo dei danni causati dal nubifragio. E il sindaco di Monza, Paolo Pilotto, nella mattinata di martedì aveva annunciato all'agenzia Adnkronos che la decisione sarebbe stata presa a breve. Per gli organizzatori l'evento invece è sempre stato confermato.

Alle 10.59 è arrivata anche la nota ufficiale del municipio con la conferma dello svolgimento della manifestazione. "Dopo gli ultimi temporali della scorsa notte sono in corso gli interventi di ripristino necessari a riportare piene condizioni di sicurezza in città. Sono 15 le squadre straordinarie allertate dal Servizio Giardini operative da questa mattina, e un centinaio le segnalazioni complessive ancora da trattare; 150 gli interventi completati durante la notte, per rimuovere piante e alberi caduti" si legge nella comunicazione.

Concerto confermato

"Anche al Parco di Monza le squadre, con l'ausilio di 45 tecnici forestali, stanno completando la rimozione degli ultimi alberi e rami per liberare i viali di accesso verso il prato della Gerascia: a breve saranno aperti i varchi per consentire l'accesso ai tanti fan che hanno già raggiunto Monza per il concerto di stasera. Sentita la Prefettura e le autorità preposte alla sicurezza, infatti, il Parco risulta agibile e le condizioni di sicurezza idonee per accogliere le 70.000 persone attese in città".

Le parole del sindaco

"Io racconto le cose come stanno: è una scelta contraddittoria, in qualunque modo io decida" ha detto all'AdnKronos il primo cittadino monzese - La decisione più responsabile è tenere il concerto, se devo assumermi una responsabilità è questa, forse, poiché sull'ordine pubblico ho meno esperienza io del prefetto e del questore...comunque una decisione verrà presa nell'arco di un'ora".

"In questo momento sono di fronte a un quesito - spiega il sindaco - se fermo il concerto di due giorni devo gestire in termini di ordine pubblico e sicurezza 50mila persone...se faccio tenere il concerto qualcuno mi dirà come è successo al sindaco di Ferrara che sono un senza cuore per l'ambiente e che non mi rendo conto che la città ha bisognodi aiuto".

"Io - prosegue Pilotto - me ne rendo conto, sono tre giorni e tre notti che sono tra i cittadini a gestire la questione. Ora devo fare un bilancio tra il tema di ordine pubblico e sicurezza e il tema di convergenza forze. Pertanto, sto valutando la richiesta di rinforzi di personale della Protezione civile che mi aiutino sulla città per sveltire le operazioni che ora stanno gestendo 15 squadre di gestione del verde più vigili fuoco e altri".

Martedì mattina si è tenuto un vertice con il segretario generale e un confronto con il questore e prefetto di Monza. "Nel parco dove si deve tenere il concerto ieri e altro ieri hanno lavorato 45 oggi operai forestali per svolgere le operazioni di pulizia - sottolinea Pilotto -. Ieri alle 14 il parco era in ordine, con gli alberi messi in sicurezza, tutte le operazioni di pulizia e riassetto ultimate. Erano stati puliti tutti gli itinerari che dovrebbero fare gli spettatori ma con la pioggia di ieri sera ovviamente c'è un lavoro di rifinitura da fare". Intanto Barley Arts, l'organizzatore dell'evento, assicura che al momento lo spettacolo di stasera è confermato.

"Fare il concerto è da irresponsabili"

"Tenere il concerto di Bruce Springsteen nel Parco di Monza in questa situazione è da irresponsabili e decidere di non annullarlo solo per non dover pagare la penale non basta, perché il parco è un'area fragile di per sé, figuriamoci in questi giorni". Sono le dichiarazioni che ha rilasciato a LaPresse Bianca Montrasio, presidente del Comitato per il Parco. "Si tratta di un'area fragile già in condizioni normali, figuriamoci dopo giorni caratterizzati da maltempo. I fan di Springsteen hanno il diritto di ballare e divertirsi ma dovrebbero farlo in un contesto più adeguato, come ad esempio uno stadio. Farlo in un parco causa inevitabilmente danni" ha aggiunto.

Una città flagellata dal maltempo

La città di Monza è da venerdì 21 luglio che è flagellata dal maltempo. Il primo nubifragio che ha messo a mollo il centro storico, ha scoperchiato tantissimi tetti e fatto cadere centinaia di alberi. Una notte, quella tra sabato e domenica, di intenso lavoro per vigili del fuoco, volontari della protezione civile e forze dell’ordine. Un risveglio che ha visto i cittadini fare la conta dei danni degli edifici privati e delle auto danneggiate, e il comune altrettanto con edifici pubblici devastati e alberi caduti. Ferito gravemente anche il Parco di Monza che dalla mattina di sabato luglio è rimasto chiuso al pubblico. Il sindaco nel frattempo ha chiesto lo stato di emergenza.

Ma mentre Monza cercava di rialzarsi dopo il disastro di venerdì sera, nella giornata di lunedì 24 luglio – proprio alla vigilia del grande concerto – ben due nubifragi si sono abbattuti sulla città.