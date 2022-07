Bruce Springsteen a Monza: biglietti quasi esauriti

A un anno dal concerto siamo già (quasi) al sold out. Sono quasi esauriti i biglietti per il concerto di Bruce Springsteen il prossimo anno a Monza al Parco nel prato della Gerascia.

A darne l'annuncio sono gli stessi organizzatori. La tournée europea del grande artista americano, che il prossimo anno lo porterà anche in Italia, ha fatto impazzire i fan. Sono già tutti esauriti i biglietti per le esibizioni a Ferrara (il 18 maggio) e a Roma (il il 21 maggio). Per il concerto di Monza del 25 luglio sono disponibili ancora biglietti per i settori C1 e C2.

"Chi non fosse riuscito ad accaparrarsi il biglietto può usufruire delle piattaforme di rivendita fan to fan ufficiali dei canali di vendita Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket. In nessun caso è opportuno rivolgersi a circuiti di secondary ticketing - raccomandano gli organizzatori -. I biglietti sono nominali all’utilizzatore. Sarà possibile effettuare un solo cambio nominativo per biglietto a partire dal 18 aprile 2023 (Ferrara e Roma) e dal 25 giugno 2023 (Monza) fino alla mattina del giorno del concerto".

I tre spettacoli saranno aperti da due supporter/special guest scelti da Barley Arts con il consenso dell’artista e i loro nomi verranno svelati successivamente. Le esibizioni dei due artisti nel pomeriggio aggiungeranno entertainment e valore all’attesa del concerto, senza nulla sottrarre alla durata del concerto di Bruce Springsteen and The E Street Band.

Le aree concerti sono state strutturate in diversi settori, tutti a posto unico in piedi e nel rispetto delle normative attualmente in vigore per il pubblico spettacolo, ciascuno dotato di punti ristoro e servizi igienici dedicati. Saranno presenti inoltre delle aree dedicate alle persone con disabilità, aree per le famiglie e zone dedicate al relax.

L'arrivo di Bruce Springsteen è stato accolto con entusiasmo dai suoi fan. Meno contenti gli ambientalisti che chiedono che il concerto non venga organizzato al Parco ma in altre aree della città, come per esempio allo stadio.