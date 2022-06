A Monza arriva la magia di un concerto a lume di candela

Un pianoforte, le note della musica classica e tutto intorno la luce delle candele. La magia del concerto a lume di candela approda a Monza. Per la prima volta in città arriva l’appuntamento con “Magia di Musica e Luci”. Mercoledì 8 giugno nella splendida cornice della Sala Maddalena centinaia di candele faranno da sfondo a un concerto con un percorso musicale che spazia dal Romanticismo di Schumann e Chopin alla musica di un autore con Debussy, spesso definito “impressionista” per la sua capacità di “descrivere” e suggerire immagini in larga parte riferite alla natura. Al pianoforte Sonja Toja che intratterrà gli ospiti nel primo dei due appuntamenti che vedranno Monza fare da scenografia per una serata unica.

Un concerto emozionale e sensoriale

“Abbiamo voluto creare concerti con tematiche particolari e differenti” spiega Lorena Sala, organizzatrice di eventi che insieme all’Associazione Variazioni sul Tema ha curato la manifestazione. “Abbiamo portato a Monza concerti che sono anche emozionali, sensoriali e coinvolgenti e ntegrano anche altri elementi come letture, proiezioni pittoriche e rappresentazioni teatrali”. E adesso è la volta delle candele. “Monza è la mia città e dopo il successo dei due concerti con lo stesso format organizzati già a Cinisello e a Milano non potevamo non riproporli anche qui” ha concluso.

Musica e candele

Il concerto di pianoforte a lume di candela si terrà mercoledì 8 giugno alle 21 e l’ingresso ha un costo di 10 euro (qui i biglietti).

“L’evento sarà caratterizzato da un’atmosfera magica, unica e fortemente emozionale, dove la musica dal vivo sarà resa ancora più straordinaria grazie all’effetto magico di centinaia di candele” spiegano gli organizzatori. Si tratta di una piccola anticipazione di un appuntamento unico e magico che in estate approderà in una delle location più suggestive di Monza. Sarà a luglio e sarà sicuramente magico.