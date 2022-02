Claudio Baglioni in concerto a Monza: aperte le prevendite

La data è stata confermata, la location anche. Il 7 maggio alle 21 Claudio Baglioni si esibirà in concerto al teatro Manzoni di Monza. Si preannuncia un sold out per il noto cantautore che porterà sul palcoscenico cittadino il concerto intitolato "Dodici note solo". Uno spettacolo dove, certamente, non mancheranno le emozioni. Uno spettacolo dove la sua voce e il suo pianoforte (oltre ad altri strumenti) catapulteranno il pubblico in un universo di ricordi, con i suoi straordinari cavalli di battaglia che hanno fatto innamorare intere generazioni.

“Questo è un grande ritorno della musica dal vivo, reso possibile dalla capienza nei teatri tornata al 100% - dichiarano il sindaco Dario Allevi e l’assessore alla Cultura Massimiliano Longo -. Dopo avere ospitato grandi nomi della canzone italiana come Ornella Vanoni, Gino Paoli e Antonella Ruggiero è per noi un orgoglio accogliere uno dei piu’ importanti artisti della musica italiana e contribuire a rianimare le nostre vite con la musica, dopo il lungo e difficile silenzio imposto dalla pandemia. Il nostro impegno è di continuare su questa strada con un cartellone dedicato alla musica, sia al teatro Manzoni, sia in altri luoghi della città”.

I biglietti saranno in prevendita dalle 18 di lunedì 28 febbraio. Si potranno acquistare direttamente attraverso il sito www.teatromanzonimonza.it oppure su www.friendsandpartners.it. Il biglietto è nominativo: in fase di acquisto occorre inserire nome, cognome e indirizzo email per consentire la tracciabilità in caso di Covid. E’ possibile effettuare un eventuale cambio partendo da un mese prima dell’evento.

Per tutte le info sulla vendita è a disposizione il numero 02.4805731 oppure scrivere a servizioclienti@friendsandpartners.it.