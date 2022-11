Concerto metal al Foa Boccaccio: i residenti insorgono

Sarà senza dubbio una serata 'rumorosa' e i cittadini, non appena l'hanno scoperto, hanno immediatamente allertato il comune, il prefetto, le forze dell'ordine e persino il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Ancora una notte in bianco non la vogliono passare e temono che l'evento possa trasformarsi in un rave.

Sale la tensione a Monza, in via Timavo. Domenica 13 novembre, dalle 17 al centro sociale Foa Boccaccio si svolgerà un grande concerto metal. L'annuncio direttamente sui social. Dal tardo pomeriggio nell'area occupata dal Foa si esibiranno quattro band. Un concerto metal con le esibizioni di Barbarian, Rabid, Rejekts e Wojtek che hanno fatto subito preoccupare i residenti delle palazzine intorno. Gli inquilini non ce la fanno più. È da tempo che denunciano una convivenza impossibile.

"Non ce la facciamo più - fanno sapere alla redazione di MonzaToday -. I residenti che hanno famiglie con i bambini piccoli, le persone che lavorano, che devono studiare e nel fine settimana hanno il diritto del giusto riposo nelle proprie case, non vogliono subire le angherie che il il rave comporterebbe". Già il mese scorso alcuni residenti della zona avevano scritto esasperati alla nostra redazione.

"Sono un cittadino di Monza - ci aveva spiegato un altro monzese che vive in via Timavo -. Vi scrivo perché da un anno a questa parte si verificano situazioni a dir poco insostenibili a causa delle manifestazioni organizzate dal Foa Boccaccio nella sede del loro centro sociale in via Timavo. In quelle occasioni è un caos, soprattutto in strada: la zona viene occupata da camper e da auto, con i mezzi parcheggiati anche in mezzo alla via. Ma si verificano anche comportamenti a dir poco disdicevoli con persone che non si fanno problemi a espletare i loro bisogni fisiologici anche in mezzo alla strada".