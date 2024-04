A Monza i guerrieri della notte: un grande concerto per sostenere Ilaria Salis (ma non solo)

La Foa Boccaccio si prepara al 25 aprile con un grande concerto per sostenere Ilaria Salis e gli altri attivisti antifascisti detenuti nel carcere di Budapest. L’appuntamento è per il 24 aprile. La location, ad oggi, non è ancora stata comunicata. Il programma prevede alle 19 un incontro pubblico con aggiornamenti e riflessioni sul processo di Budapest (la prossima udienza è fissata per il 24 maggio). Poi dalle 21 al via il concerto e a seguire dj set con Uncle Dj.

“Abbiamo deciso di vivere la vigilia del 25 aprile costruendo una grande iniziativa di approfondimento e solidarietà dedicata al processo di Budapest - si legge sul blog del centro sociale -. La vicenda di Ilaria e di tutt* gli/le antifascist* imputat* ci tocca da vicino e riguarda tutt* coloro che ancora credono che l’antifascismo non sia una questione di facciata o di retorica commemorativa, ma un approccio alla vita e alla lotta in cui mettere in gioco se stessi con generosità e senza compromessi”.

Ilaria Salis, 39 anni, ex studentessa del liceo classico Zucchi e 20 anni fa tra le fondatrici del centro sociale monzese, dal febbraio del 2023 è detenuta nel carcere di Budapest con l’accusa (sempre rigettata) di avere partecipato durante la Giornata dell’Onore all’aggressione di alcuni giovani neonazisti. La sua vicenda è salita alla ribalta delle cronache internazionale per essere stata condotta in aula (sia per l’udienza di gennaio che per quella di marzo) con i ceppi alle caviglie e ai polsi e tenuta con un guinzaglio, e attraverso il suo legale aveva raccontato le condizioni disumane della sua detenzione. Gli avvocati avevano chiesto i domiciliari in Ungheria, ma il giudice si è opposto per “pericolo di fuga”. Monza fin da subito è scesa in piazza per chiedere condizioni più umane di detenzione e sollecitato il governo a intervenire per il trasferimento della donna in Italia. La donna rischia fino a 24 anni di carcere.