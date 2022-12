La Fondazione Musicale Appiani compie 90 anni: concerto gratuito al Manzoni

Un concerto aperto a tutti per celebrare i 90 anni della Fondazione Musicale Appiani. L'appuntamento è per domenica 4 dicembre alle ore 17, in occasione del 90° Anniversario del Liceo Musicale Vincenzo Appiani, presso il Teatro Manzoni di Monza a ingresso libero ma con prenotazione obbligatoria sul sito www.fondazionemusicaleappiani.it.

Nel corso del Concerto si esibiranno tredici Concertisti, Docenti della Fondazione Appiani, che si alterneranno in diverse formazioni cameristiche. Verranno eseguite musiche di Haendel, Vivaldi, Mozart, Rachmaninoff, Piazzolla, Manzi, Morricone, Rossini, Liszt.

La storia della fondazione

Il 1 Novembre 1932, per opera di Angelo Berti, pianista milanese e Riccardo Malipiero, primo violoncello della Scala, nasce il Liceo Musicale di Monza “sotto gli auspici del Comune”. Nel 1933 il comune deliberò di intitolare la scuola all’illustre musicista monzese Vincenzo Appiani (1850 - 1932). Pianista, compositore fu nominato per concorso a soli ventiquattro anni professore di pianoforte nel “Reale Collegio delle Fanciulle” di Milano ed ebbe nel 1893 la stessa cattedra nel Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano, dov’egli era stato allievo di Angeleri e Mazzucato.

Il Liceo Musicale “Vincenzo Appiani” nasce nel 1932 per iniziativa e con l’appoggio del Comune, al fine di favorire, l’educazione alla pratica e alla comprensione della musica. L’Istituzione offre agli Allievi diverse possibilità: imparare a suonare uno strumento, conseguire gli Esami di Livello relativi alla preparazione Pre Accademica e sostenere gli Esami di accesso al Triennio Accademico dei Conservatori secondo il Nuovo Ordinamento. Diversi Direttori si sono susseguiti nel corso della storica attività: il M° Riccardo Malipiero, il M° Gianluigi Centemeri, noto Compositore e Organista monzese, la Prof.ssa Adriana Pizzen (allieva di Malipiero) e dall’ottobre 2001 il M° Erminio Della Bassa, Pianista, Concertista e Didatta. Negli anni il Liceo ha saputo qualificarsi con Insegnanti di elevato livello ed ha preparato numerosi Allievi che si sono brillantemente Diplomati presso i Conservatori di Stato. Il Liceo organizza importanti appuntamenti musicali all’interno della Città con esibizioni di Allievi ( Saletta Reale - Stazione di Monza giunta al 19° Anno, Teatrino di Corte della Villa Reale, Teatro Binario 7, Teatro Villoresi, Sala Maddalena, Musei Civici di Monza - Casa degli Umiliati, Portici Arengario, Piano City Milano 2018, 2019 e 2022 e Docenti ( Autunno Musicale Monzese giunto alla VI Edizione ). Inoltre, grazie alla collaborazione con l’Associazione Amici della Fondazione è stato istituito il progetto MUSES ( MUSic European Students ) giunto alla V edizione che ha reso possibile il Gemellaggio con i Conservatori di Praga, Nizza e Vienna. Nel 2010 gli Allievi della Fondazione si sono esibiti con gli Allievi del Conservatorio di Praga presso il prestigioso Palazzo Palffy a Praga. Il 24 Giugno 2013 il Liceo Musicale è stato insignito del “Premio Corona Ferrea 2013” massima Onorificenza Cittadina destinata alle Associazioni che si sono distinte per l’impegno Sociale e Civico. Nel Dicembre 2014 il Liceo si è trasformato in Fondazione Musicale Vincenzo Appiani ed il 24 Giugno 2015 la Fondazione ha ottenuto il Riconoscimento Giuridico dalla Regione Lombardia. Dal Febbraio 2017 la Fondazione Musicale Vincenzo Appiani è Convenzionata con l’ I.S.S.M. Conservatorio “Giacomo Puccini” di Gallarate.

L’antica sede del Liceo Musicale era la quattrocentesca Casa degli Umiliati in via Teodolinda, ora Museo della Città. Nell’edificio risalente alla metà del XV secolo il Liceo Musicale ha risieduto dal 1936 agli ultimi anni della guerra, e dal 1972 al 1997. Moltissimi sono i monzesi, ex-allievi e non, che ancora ricordano la bellezza di quel luogo a pochi passi dal Duomo: il chiostro e le cascate di rampicanti, l’atmosfera carica di storia e di poesia, la quiete e la sensazione di ‘sentirsi a casa’. Dal 1997 è stato provvisoriamente trasferito all’interno del complesso di via Monte Amiata. La Fondazione Musicale è un collaudato e sicuro punto di riferimento per i giovani della Brianza e una rilevante Istituzione Musicale per la Città di Monza