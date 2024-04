A Monza la strada trasformata in palco: tutto pronto per il concerto "dei guerrieri"

Alla fine la location è stata scelta: via Procaccini. La strada nei pressi dell’ex Macello e del carcere vecchio di Monza ospiterà “The Warrios- Guerrierx della notte” evento organizzato dal centro sociale Foa Boccaccio. Un evento per sostenere la causa di Ilaria Salis che è stata candidata alle prossime elezioni europee dell’8 e 9 giugno nelle liste di Alleanza Verdi e Sinistra.

L’appuntamento è per domani sera, mercoledì 24 aprile. Il programma prevede alle 19 un incontro pubblico con aggiornamenti e riflessioni sul processo di Budapest (la prossima udienza è fissata per il 24 maggio). Poi dalle 21 al via il concerto e a seguire dj set con Uncle Dj. “Abbiamo deciso di vivere la vigilia del 25 aprile costruendo una grande iniziativa di approfondimento e solidarietà dedicata al processo di Budapest - si legge sul blog del centro sociale -. La vicenda di Ilaria e di tutt* gli/le antifascist* imputat* ci tocca da vicino e riguarda tutt* coloro che ancora credono che l’antifascismo non sia una questione di facciata o di retorica commemorativa, ma un approccio alla vita e alla lotta in cui mettere in gioco se stessi con generosità e senza compromessi”.

I militanti hanno confermato anche la loro partecipazioni alle celebrazioni del 25 aprile. Giovedì alle 9.30 saranno presenti al cimitero di via Foscolo al campo dei partigiani per partecipare alla manifestazione “Questo è il fiore del partigiano”: voci, volti e canti della Monza partigiana.