Jova Beach Party: come arrivare, parcheggi, strade chiuse e divieti

Sabato 10 settembre l'aeroporto di Milano Bresso ospiterà l'ultima tappa del "Jova Beach party", il tour estivo di Jovanotti. L'inizio dello show è fissato per le 15 e l'appuntamento di Bresso, alle porte di Monza, chiuderà la tournè 2022 di Lorenzo.

I biglietti

I biglietti per il concerto di Jovanotti di Bresso sono già in vendita sul sito Ticketone. Si va dai 65 euro per il posto unico ai 99 per la "Pit" passando per i 345 per le terrazze. Lo stesso Jovanotti, nella conferenza stampa d'annuncio del tour, aveva fatto sapere che, salvo sorprese, gli eventi saranno con una capienza del 100%. Tanto che il grido di battaglia della seconda edizione del "Jova beach party" è "Ri-Party-Amo".

Come arrivare

Per il grande evento Trenord ha attivato corse straordinare e biglietti speciali a 10 euro valido per un viaggio d’andata da tutta la Lombardia a Sesto San Giovanni o Cormano-Cusano Milanino e il ritorno su una delle otto corse straordinarie notturne che saranno effettuate verso Varese, Saronno, Novara, Bergamo, Como, Lecco, Lodi, con fermate intermedie. Il biglietto speciale è in vendita online su trenord.it e sull’App; in fase d’acquisto è necessario indicare il treno speciale che si utilizzerà per il rientro. Le informazioni sul biglietto speciale e sui treni straordinari – con orari e fermate intermedie – sono disponibili al link https://www.trenord.it/giteintreno/divertimento-relax/jova-beach-party/ e sull’App.

Per chi sceglie la metropolitana e i mezzi pubblici Atm i percorsi pedonali stabiliti dalle forze dell’ordine collegano le stazioni della metropolitana più vicine con i due varchi d’ingresso. Per raggiungere l’ingresso di via Clerici (Varco 1): Stazione M5 di Bignami (servita da ascensori) – circa 10 minuti a piedi. stazione M1 di Sesto Rondò (non accessibile) – circa 20 minuti a piedi, stazione M1 di Sesto FS 1° Maggio (servita da ascensori) - circa 30 minuti a piedi o il capolinea Niguarda (Parco Nord) del tram 4 – circa 20 minuti a piedi (la linea è potenziata e incontra la metropolitana M3 alla stazione di Maciachini. Su disposizione della questura verrà chiusa la stazione M5 di Ponale sul finire del concerto. Uscendo dall’aeroporto, in alternativa usate le stazioni M5 di Bignami e Bicocca. I parcheggi in corrispondenza di Bisceglie M1, Lampugnano M1, Molino Dorino M1, Famagosta M2, Cascina Gobba M2, San Donato M3 e Maciachini M3 restano aperti fino alle 3 di notte. Sabato 10 settembre le tratte urbane della metropolitana restano aperte fino a tarda notte. Anche il tram 4 fa servizio oltre il normale orario sulla tratta Niguarda (Parco Nord) – Maciachini.

I divieti

In occasione del concerto la prefettura ha disposto il divieto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche di gradazione superiore ai 9.5 gradi sia in forma fissa che ambulante, nonchè la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine, dalle ore 00.01 del 10 settembre 2022 alle ore 7.00 dell'11 settembre 2022, nell'area circostante l'aeroporto, delimitata dalle seguenti vie:

- viale Fulvio T>esti, dalla fermata della linea Metropolitana "Bignami" (Comune di Milano) sino ad intersezione con Via Ferri (Comune di Cinisello Balsamo);

- Via Ferri, Via Gorki fino ad intersezione con Via Turoldo, Via Turoldo e Via per Bresso (Comune di Cinisello Balsamo);

- Via Romani, Via Valassina con prosecuzione in via Vittorio Veneto (Comune di Bresso) e prosecuzione su Via Ornato fino al capolinea linea tranviaria 4 - alt.civ. 136, via del Regno Italico, Via Finanzieri d'Italia (Comune di Milano), Via XX settembre, Via Gian Carlo Clerici (Comune di Bresso).

Sono esclusi dal precitato divieto gli esercizi pubblici (bar, ristoranti...) per il servizio al tavolo, fermo restando il divieto di asporto di qualsiasi bevanda in bottigli, in contenitori di vetro e latta.

Strade chiuse e modifiche alla viabilità

A Bresso è in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 00:00 di sabato 10 settembre alle ore 05:00 di domenica 11 settembre 2022 (a tutte le categorie di veicoli, ad esclusione dei mezzi delle Forze di Polizia e di Soccorso ed eventuali autorizzati) lungo tutto il tratto compreso tra le Vie Grandi, Matteotti, Gramsci sul loro lato verso il parco e via Giancarlo Clerici entrambi i lati; Divieto di sostan dalle ore 07:00 di sabato 10 settembre alle ore 05:00 di domenica 11 settembre 2022 anche:

- su ambo i lati della carreggiata della via XX Settembre;

- su ambo i lati della carreggiata della Via Galilei da riservare alla sosta di veicoli autorizzati;

- su ambo i lati della carreggiata della via Parco degli Scout da riservare alla sosta di veicoli autorizzati;

- su ambo i lati della carreggiata della via Carolina Romani da riservare alla sosta di veicoli autorizzati;

- su ambo i lati della via Leopardi;

- su ambo i lati della via Baracca;

- sul lato ovest delle vie Grandi e Matteotti tra l’incrocio di via Don Minzoni e XXV Aprile

- lungo tutto il tratto della via XXV Aprile (lato numeri dispari) da riservare alla sosta di veicoli autorizzati;

Divieto di transito a tutte le categorie di veicoli, ad esclusione dei mezzi delle Forze di Polizia e di Soccorso ed eventuali autorizzati): nella semicarreggiata lato parco delle Vie Gramsci, Grandi e Matteotti, in via Carolina Romani lato numeri dispari (lato nord) da riservare ai mezzi di emergenza), via XX Settembre semicarreggiata da sud verso nord, via Clerici ambo le direzioni.

Dalle ore 23:00 di sabato 10 settembre alle ore 03:00 di domenica 11 settembre 2022 per consentire il deflusso saranno in vigore divieti di transito in:

- Via Vittorio Veneto – tratto da via Don Vercesi a Via Don Gnocchi/Papa Giovanni (confine con Milano);

-via Don Vercesi;

-via XX Aprile;

-via Galileo Galilei;

-via C. Romani;

A Cinisello Balsamo divieto di circolazione dalle ore 23:00 alle ore 02:00, e comunque sino a deflusso totale del pubblico, nelle seguenti vie:

- via Per Bresso dal Cavalcavia A4 via Nenni in direzione Bresso;

- via Turoldo;

- via Gorki, all’intersezione stradale con via Ferri;

- viale F. Testi, all’intersezione stradale semaforizzata con via Ferri in direzione sud.