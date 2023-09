In Villa Reale il grande concerto della banda della polizia di Stato aperto alla popolazione

Questa sera, venerdì 1 settembre, alle 20.30, nella suggestiva cornice del cortile d’onore della Villa Reale, si esibirà la banda musicale della polizia di Stato, alla presenza del capo della polizia, direttore generale della pubblica sicurezza prefetto Vittorio Pisani.

Il concerto è aperto ai cittadini che potranno assistere all’esibizione di una vera e propria orchestra di fiati, come è stata definita da Ennio Morricone. L’evento è un’occasione per incontrare da vicino l’istituzione che in tale circostanza impersonerà il suo motto “esserci sempre” con le arie delle musiche che verranno eseguite, in uno spirito di costante vicinanza ed empatia con le comunità.

Il programma della serata prevede l'esecuzione de: La Carmen Preludio di Georges Bizet (Tosca atto III), Lucean le stelle di Giacomo Puccini; Milonga de la Annuciacion di Astor Piazzolla; Take five di Paul Desmond, Core ‘Ngrato di Salvatore Cardillo e Riccardo Cordiferro, Saxpack di Otto M. Schwarz; Un amore così grande di Guido Maria Ferilli e Antonella Maggio; La Califfa, Metti una sera con… e The Ecsasy of Gold (dal film Il buono il brutto e il cattivo) di Ennio Morricone, La Ida di Giuseppe Verdi, Il canto degli italiani di Michele Novaro, Guglielmo Tell di Gioacchino Rossino, Waltz n°2 Jazz Suite di Dmitri Shostakovich. Si esibiranno, insieme alla banda, il tenore Aldo Caputo e il soprano Federica Caseti Balucani.



La banda musicale della polizia di Stato, oggi diretta dal maestro Maurizio Billi, vanta oltre 90 anni di storia, svolge una continua ed intensa attività concertistica in Italia e all’estero. La banda è composta da 105 esecutori, reclutati tramite concorso pubblico, guidati da un vice maestro e da un maestro direttore, tutti provenienti dai più famosi conservatori. Oltre a fiati e percussioni, tra gli strumenti troviamo anche l’arpa, i contrabbassi, il pianoforte e la chitarra.

Il suo repertorio, tra i più completi e rappresentativi, annovera pagine di autori classici accanto a composizioni originali, oltre a una spiccata sensibilità per i capolavori della letteratura sinfonico-corale. L’alto profilo artistico che raggiunge con le sue interpretazioni fanno sì che la banda della polizia di Stato sia tra le migliori orchestre di fiati a livello internazionale. Può inoltre vantare diverse collaborazioni con artisti di fama mondiale come Claudio Baglioni, Mariella Devia, Leon Bates, Stefano Bollani e Amii Steward. Lo stesso Premio Oscar Ennio Morricone ha definito la Banda Musicale della Polizia di Stato una vera e propria Orchestra di Fiati.

La banda della polizia di Stato si esibisce nei più celebri teatri italiani come l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, il Teatro dell’Opera di Roma, il Teatro La Fenice di Venezia e il Teatro San Carlo di Napoli. Ha portato la sua musica in importanti città estere, come Gerusalemme, New York, Essen e Oslo dove, con performance di altissimo livello, ha riscosso grande interesse. Tra le più recenti esibizioni, si ricorda la cerimonia inaugurale della Uefa Euro 2020, in occasione della quale la banda è stata protagonista in mondovisione di una performance suggestiva, ma si ricordano anche la partecipazione al 71esima festival di Sanremo e il concerto dedicato ad Ennio Morricone nella sala Asiago della Rai a Roma. Grazie alla sua musica, contribuisce ad avvicinare i cittadini, alla polizia di Stato, nonché a trasmettere i più profondi valori del Corpo.

Domenica 3 settembre in occasione della gara di Formula 1 eseguirà l’Inno d’Italia cantato dal celebre trio Il Volo, con il sorvolo della pattuglia delle Frecce Tricolori.