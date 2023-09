Il preludio de La Carmen di Georges Bizet, le note di Lucean le stelle di Giacomo Puccini, Milonga de la Annuciacion di Astor Piazzolla, The Ecsasy of Gold (dal film Il buono il brutto e il cattivo) di Ennio Morricone. Sono questi alcuni dei brani del repertorio che ha eseguito la banda musicale della polizia di Stato, alla presenza del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Vittorio Pisani.

Un concerto in uno dei luoghi simbolo di Monza - l'Avancorte della Villa Reale - per omaggiare la città e il Gran Premio di Formula Uno che è stato preceduto da una cerimonia istituzionale con la consegna della rappresentazione della Corona Ferrea della Regina Teodolinda al capo della polizia Pisani e simbolicamente a tutti le donne e gli uomini della questura della città “per l’insostituibile ruolo e per la capillare presenza al servizio della nazione e del territorio della Provincia di Monza e Brianza".

Uno spettacolo aperto a tutta la cittadinanza che ha visto protagonista "una vera e propria orchestra di fiati", così come è stata definita da Ennio Morricone che fu spettatore durante un concerto durante una esibizione al teatro La Scala di Milano. E insieme alla banda si sono esibiti il tenore Aldo Caputo e il soprano Federica Caseti Balucani.

A fare gli onori di casa è stato il questore di Monza e Brianza Marco Odorisio che ha preso la parola prima dell'inizio dell'esibizione, salutando il capo della polizia Pisani e le autorità militari, civili e religiose cittadine intervenute. "Ci troviamo in questa cornice meravigliosa della Villa Reale di Monza. Un luogo ricco di storia e di significati dove tra un po' ascoleremo l'esibizione della banda della polizia di Stato che ormai ha una tradizione di oltre 90 anni da quando fu costituita nel 1928, portando non solo in Italia ma anche all'estero quelli che sono i valori della polizia di Stato che si traducono nel nostro motto: Esserci sempre" ha detto il questore introducendo la serata. "Quell'esserci sempre che si traduce con lo spirito di servizio nella sua più alta concezione inteso come disponibilità, altruismo a favore delle comunità e delle persone".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A chiudere l'esibizione venerdì sera c'è stato l'Inno di Mameli con il Tricolore proiettato sullo sfondo del palco. Lo stesso inno d’Italia che domenica 3 settembre, giorno della gara di Formula Uno, la banda suonerà, accompagnando il trio Il Volo, con il sorvolo della pattuglia Acrobatica Nazionale delle “Frecce Tricolori”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La banda musicale della polizia di Stato

La banda musicale della Polizia di Stato, diretta dal Maestro Maurizio Billi, fu costituita nel 1928 sotto la guida del Maestro Giulio Andrea Marchesini, e con oltre 90 anni di storia. Si compone di 105 esecutori, reclutati tramite concorso pubblico. Oltre a fiati e percussioni, tra gli strumenti figurano anche l’arpa, i contrabbassi, il pianoforte e la chitarra.

Il suo repertorio, tra i più completi e rappresentativi, annovera pagine di autori classici accanto a composizioni originali, oltre a una spiccata sensibilità per i capolavori della letteratura sinfonico-corale. L’alto profilo artistico che raggiunge con le sue interpretazioni fanno sì che la banda della Polizia di Stato sia tra le migliori orchestre di fiati a livello internazionale. Può inoltre vantare diverse collaborazioni con artisti di fama mondiale come Claudio Baglioni, Mariella Devia, Leon Bates, Stefano Bollani e Amii Steward. Lo stesso Premio Oscar Ennio Morricone ha definito la Banda Musicale della Polizia di Stato una vera e propria Orchestra di Fiati.i esibisce nei più celebri teatri italiani come l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, il Teatro dell’Opera di Roma, il Teatro La Fenice di Venezia e il Teatro San Carlo di Napoli. Ha portato la sua musica in importanti città estere come Gerusalemme, New York, Essen e Oslo dove, con performance di altissimo li Svello, ha riscosso grande interesse. Tra le più recenti esibizioni, si ricorda la cerimonia inaugurale di UEFA EURO 2020, in occasione della quale la banda è stata protagonista in mondovisione di una performance suggestiva, ma si ricordano anche la partecipazione al 71° Festival di Sanremo e il concerto dedicato ad Ennio Morricone presso la sala Asiago della RAI a Roma. Grazie alla sua musica, contribuisce ad avvicinare i cittadini, alla Polizia di Stato, nonché a trasmettere i più profondi valori del Corpo.