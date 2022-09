Piazza piena per il concerto a Monza: "Notizia quasi tenuta segreta"

Migliaia in piazza per il concerto di Enrico Ruggeri sabato sera a Monza. L'esibizione del cantante, classe 1957, era prevista nell'ambito degli appuntamenti organizzati nell'ambito della kermesse Monza Fuori Gp. Motori, animazione, sport e musica per animare la città nella settimana della Formula Uno. E il concerto di Ruggeri è stato un successo.

La piazza gremita ha fatto il giro dei social a rimarcare il successo di una serata che per molti è stata indimenticabile. Qualche giorni prima dell'esibizione però a esprimere alcune perplessità sulla comunicazione relativa all'evento era stato lo stesso artista. "Domani sera siamo a Monza per un concerto super elettrico. In molti mi hanno scritto chiedendo informazioni e anche i miei amici mi hanno chiesto dove fosse il concerto, visto che la notizia è stata quasi tenuta segreta…Saremo in piazza Trento e Trieste".

Un post social con una vena un po' polemica che poi, dopo il successo di pubblico che l'esibizione di Ruggeri ha richiamato in piazza a Monza, è passato in secondo piano. L'artista ha cantato alcuni brani del suo ultimo album "La rivoluzione", uscito recentemente, e intonato i suoi intramontabili successi intrattenendo il pubblico.