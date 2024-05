Otto ore di musica e inclusione, migliaia di spettatori a Monza per il concertozzo: "Primo evento al mondo del genere"

Otto ore di musica, due ore e mezzo di concerto e migliaia di spettatori. Successo a Monza per il Concertozzo di Elio e le Storie Tese insieme al Trio Medusa.

Il capoluogo brianzolo è stato trasformato per due giorni nella location di un grande festival dedicato all'inclusione: il primo evento musicale al mondo che ha coinvolto, per la somministrazione al pubblico di cibo e bevande, tante associazioni che valorizzano il lavori di persone autistiche.

Il concerto

"Siamo contentissimi perché abbiamo dimostrato ancora una volta che riusciamo a essere un passo avanti, inventando una formula che coniuga la musica di qualità, al divertimento e all’utilità sociale. Non vediamo l’ora di inventare altre figate". Questo il commento a caldo, dopo l'esibizione monzese di domenica 26 maggio, di Elio e le Storie Tese.

Il Concertozzo, alla sua terza edizione, ha riempito di spettatori l'U-Power Stadium ed è stato un successo di pubblico, sia dal vivo che per la diretta integrale su Radio Deejay. "Condividere il Palco con gli Elii, in uno stadio, è qualcosa che poteva accadere solo nei nostri sogni. Ma, come ci insegnano i ragazzi di Pizza Aut, i sogni non si calpestano: si vivono!" ha detto il Trio Medusa.

"Siete protagonisti di un evento sensazionale, la prima volta nel mondo in cui in un festival cibo e bevande sono somministrate da Associazioni che lavorano con ragazzi autistici" ha esordito Elio sul palco. Tra i brani in scaletta tutti i grandi classici come “Servi della gleba”, “Discomusic”, “Born to be Abramo”, “La terra dei cachi”, “La canzone mononota”, “Shaplman”. Immancabile la presenza dell’Architetto Mangoni.

Nel pomeriggio sul palco dello stadio monzese c'è stata l'esibizione dei vicentini electro-funk I SORDI, la cantante e compositrice CATERINA COMEGLIO, la cantautrice e attrice CHIARA L’ALTRA, il cantautore e polistrumentista ELTON NOVARA, il polistrumentista CARLO PODDIGHE con il suo progetto "SuperEgo", il cantautore inventore del Creepy Rock PEPP1, la band rock al femminile VIADELLIRONIA, gli eredi illegittimi di Elio e le Storie Tese THE PAX SIDE OF THE MOON, il cantautore e doppiatore comico-nonsense FABIO CELENZA e il duo di performer/cantautori virali AURORO BOREALO e MARTELLI che ha chiuso il Concertozzino verso le 20.30.

Tra le Associazione coinvolte PizzAut di Nico Acampora, SbrisolAut, Tortellante, Gli Sgusciati (Associazione La Tenda), I ragazzi della Luna (gelati), Luna Blu, CESVI. Il Concertozzo è stato anticipato il 25 maggio da MONZAUT, una giornata in Piazza dell’Arengario organizzata in collaborazione con il comune di Monza e PizzAUT in cui si sono alternate personalità e associazioni per parlare di autismo e autonomia.