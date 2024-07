Ultimati i lavori in Autodromo: tutto è pronto per il Gran Premio

Nella giornata di ieri 18 luglio, si sono ufficialmente conclusi i lavori sulla pista all’Autodromo Nazionale di Monza cominciati a gennaio.

I cantieri, che hanno preso il via l'8 gennaio alla presenza del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e del presidente di ACi (Automobile Club d'Italia) Angelo Sticchi Damiani, hanno visto il rifacimento di quasi 80 mila metri quadri di circuito con un investimento di ben 21 milioni di euro e centinaia di mezzi e operai. In particolare, i lavori sono stati indirizzati alla riqualificazione della pavimentazione della pista e della corsia dei box per adeguare l'asfalto alle vigenti normative nazionali ed internazionali. Attraverso l'uso di nuove miscele con prestazioni più elevate e il risanamento del sottofondo.

L'obiettivo principale degli interventi, il mantenimento del Gp a Monza. Più precisamente quello di tramutare il vecchio circuito in un moderno autodromo storico, così da ottenere il rinnovo con Formula 1 il cui contratto scadrà nel 2025, rendendolo nel contempo utilizzabile tutto l'anno anche per altre manifestazioni, come i concerti.

I lavori di riqualificazione interessano infatti anche i sottopassi, che vedranno la realizzazione di un nuovo sottopasso carrabile e l'ampliamento di tre sottopassi esistenti per la separazione del traffico veicolare da quello pedonale, e la costruzione in futuro di nuove tribune e di una nuova copertura per il paddock club per migliorare l'offerta per il pubblico. "Si sono ufficialmente conclusi i lavori sulla pista all'Autodromo Nazionale Monza - si legge non a caso sulla pagina Facebook di Autodromo Nazionale Monza - Che è sempre più pronto ad accogliere di nuovo le vetture". Un appuntamento, quello col Gran Premio d'Italia, fissato per il 30 e 31 agosto e per l'1 settembre.