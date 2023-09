In Brianza arriva (in veste di coach) il campione di Italia's got talent

Campione nazionale 2018 e 2019, finalista a Italia's got talent e Tu si que vales, 201mila follower su Instagram, l'atleta Gaggi Yatarov è da tutti considerato il re del calisthenics, del quale conosce tutti i segreti. Ragione per la quale il campione è stato chiamato a presenziare nella giornata di sabato 23 settembre, alle 16, all’inaugurazione della nuova area fitness all’aperto all’interno del parco di via Zincone, a Concorezzo.

Yatarov, famoso per le sue acrobazie, vestirà infatti i panni del coach e darà ai ragazzi presenti suggerimenti utili e dritte per utilizzare le nuove attrezzature fornite dal comune nella nuova area fitness pubblica. Esibendosi anche nelle sue ormai note spettacolari evoluzioni.

La nuova area fitness a Concorezzo

La nuova area fitness concorezzese è composta da quattro macchinari per fare attività fisica: una leg press machine, una struttura per l’esercizio a corpo libero, una chest press/lat machine e un attrezzo per hand bike con thai chi spinner. L’intervento ha visto un investimento di circa 37mila euro (di cui 13.200 euro di fondi regionali) utilizzati per l’acquisto dell’attrezzatura e per i lavori di predisposizione della platea e della superficie antitrauma in capo al comune. “La nuova area fitness che inauguriamo in via Zincone rappresenta una risposta alle tante richieste in questo ambito che ci sono arrivate dai ragazzi di Concorezzo - ha spiegato il sindaco Mauro Capitanio - La presenza di Gaggi vuole proprio essere un modo per comunicare al meglio questa nuova opportunità per gli sportivi. La nuova area fitness si somma alle altre iniziative in ambito sportivo su cui la giunta ha lavorato in questi anni come ad esempio il nuovo campo da basket al parco Scaccabarozzi, la riqualificazione della pista di atletica e di pattinaggio”.

“La nuova area fitness non ha solo una valenza sportiva - ha aggiunto l’assessore alla Cultura Gabriele Borgonovo - Dare la possibilità ai ragazzi di poter accedere gratuitamente a un’area attrezzata di qualità significa dare loro l’opportunità di ritrovarsi all’aria aperta con obiettivi sani e di socializzazione”.

Il campione del calisthenics

L'arrivo di Gaggi Yatarov è già attesissima tra i giovani concorezzesi: 27 anni, russo ma in Italia da più di 20 anni, il campione ha cominciato a praticare calisthenics 10 anni fa, dopo altrettanti anni di ginnastica artistica. La sua passione per la disciplina, appunto, è tale da essere riuscito a portarla in tv. E ora, in veste di coach, a Concorezzo la sua passione sarà anche un'ottima occasione per imparare a sfruttare al meglio spazi e attrezzature pubblici.