La nuova casetta dell'acqua inaugurata nell'area della palestra all'aperto

Concorezzo ha una nuova casetta dell'acqua: la terza. Il nuovo chiosco è stato inaugurato nella mattinata di venerdì 30 settembre nell’area verde di via Zincone alla presenza del presidente e ad di BrianzAcque Enrico Boerci, del suo vice Gilberto Celletti, del sindaco Mauro Capitanio e dell’assessore all’Ambiente Silvia Pilati. Protagonisti della cerimonia sono stati i partecipanti al gruppo di cammino di Concorezzo. A ciascuno di loro, BrianzAcque ha donato una borraccia, un regalo “green” da portare durante i percorsi a piedi del giovedì mattina. Il gruppo di cammino è un gruppo di persone capitanato da una guida formata da ATS che decide di incontrarsi per condividere l’esperienza del movimento con una camminata nel territorio. A Concorezzo i partecipanti sono una quarantina.

“La nuova casetta dell’acqua rappresenta un valore aggiunto e un servizio utile e sostenibile per l’intero quartiere - ha sottolineato il sindaco Mauro Capitanio -. Non solo. La casetta in via Zincone si trova a pochi metri dalla nuova area fitness che abbiamo inaugurato pochi giorni fa. Si tratta dunque di un chiosco in una posizione strategica per gli sportivi che si alleneranno con i nuovi attrezzi di calisthenics. Inoltre, insieme agli altri due chioschi presenti in città, la casetta di via Zincone potrà diventare una tappa durante le attività del nostro gruppo di cammino comunale. I camminatori potranno, infatti, utilizzare le borracce, che Brianzacque ha donato loro oggi, durante i loro cammini per fare rifornimento di acqua fresca, gratuita e a chilometro zero”. La casetta di via Zincone si aggiunge a quella ormai più che collaudata di via Aldo Moro, attiva dal 2021 e a quella entrata in servizio di recente in via Adda. Tutte e tre funzionano 24 ore su 24, 365 giorni all’anno ed erogano acqua liscia e frizzante, fresca e a temperatura ambiente.

“L’ottima acqua delle casette ha tutte le carte in regola per dissetare in modo sostenibile chi pratica sport e attività fisica - ha aggiunto Enrico Boerci - mantenendo giusti livelli di idratazione. Oggi, in sinergia con l’amministrazione comunale, all’inaugurazione del chiosco affianchiamo la consegna delle borracce. Un gesto che vuol dire offrire ai cittadini la concreta possibilità di mettere in atto atteggiamenti responsabili sia per valorizzare il bene acqua pubblica, sia per consumarla senza produrre rifiuti e inquinamento”.

La risorsa idrica distribuita è la stessa a km.0 che esce dal rubinetto attraverso la rete dell’acquedotto, affinata da un sistema mirato di filtraggio così da renderla più gradevole al palato, senza comprometterne le preziose caratteristiche chimico-fisiche. Un’acqua buona e più che sicura perché controllata da rigorose e frequenti analisi eseguite dai laboratori “accreditati” di BrianzAcque. I parametri dell’H2O erogata sono disponibili sul sito www.brianzacque.it, sezione “casette dell’acqua”. A breve, queste informazioni saranno disponibili anche direttamente sul monitor della postazione smart, dove compariranno insieme ad altri dati e notizie utili alla cittadinanza.

Al momento, il servizio è gratuito ma per fruirne occorre essere in possesso di un’apposita tessera acquistabile al totem posizionato a piano terra del Comune. La “card” ha un costo di 3 euro e può essere utilizzata per prelevare acqua dalle quasi cento casette presenti sul territorio di Monza e Brianza. Nell’effettuazione dei rifornimenti si chiede agli utenti senso di responsabilità e rispetto delle norme igienico sanitarie