Si trova in Brianza il bar dove si fa colazione in pigiama (altrimenti si paga di più)

Cappuccino e brioche al bar in pigiama, insieme al proprio cane. Succede in Brianza, a Concorezzo alla caffetteria Del Centro (piazza della Pace), dove il prossimo 15 ottobre si svolgerà il Bass-Pigiama Party, iniziativa benefica promossa dall’associazione Cuor di Pelo. L’outfit è obbligatorio (altrimenti si pagherà di più): pigiama e cane (non solo bassotto). E per i più audaci anche il cane potrà indossare il pigiama.

“Come sempre ci saranno tante attività, stand, allegria e tanti amici con cui passare una splendida domenica in piazza senza preoccuparsi di essere eleganti - spiega Sandro Nigro, presidente dell’associazione Cuor di pelo e promotore dell’iniziativa -. La particolarità del raduno sarà che i partecipanti dovranno presnetarsi in pigiama. Inoltre è prevista una sfilata cinofila amatoriale con bassotti provenienti da tutta Italia che saliranno sulla passerella con i loro accompagnatori 'pigiamati' per contendersi i premi”. A tutti i bassotti partecipanti alla colazione verrà dato in omaggio un papillon (così saranno certamente più eleganti dei propri accompagnatori) e altri gadget a tema. Le iscrizioni sono già aperte. Per partecipare bisogna inviare un messaggio al numero 333.3223023 indicando, oltre al nome dell’evento, nome e cognome di chi effettua la prenotazione, numero di partecipanti e di bassotti al seguito.

La quota di partecipazione è di 15 euro (per chi si presenterà in pigiama) e di 19 euro (per i meno temerari) e comprende: cappuccino (con vari tipi di latte), una brioche, un succo di frutta, una focaccia, 1 caffè e una bottiglietta d’acqua. Per chi arriva da lontano è stata arrivata anche una convenzione con l’Euro Hotel di Concorezzo (per informazioni telefonare allo 039 60441). L’evento inizierà alle 8.30 con l’iscrizione allo stand dell’associazione Cuor di pelo che sarà allestito in piazza della Pace, alle 10 la colazione, alle 11 la sfilata in pigiama e alle 13 le premiazioni.