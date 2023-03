I nei si controllano in farmacia: con una foto e un click

In farmacia sbarca la telemedicina. E se un cliente ha un neo sospetto o una lesione cutanea che lo preoccupa a breve potrrà rivolgersi direttamente in farmacia. Succede a Concorezzo, nella farmacia comunale Aspecom di via De Giorgi dove da metà marzo entrerà in funzione un importante servizio di telemedicina dermatologica per il controllo e analisi di nei o lesioni cutanee.

Grazie a un macchinario di ultima generazione i farmacisti scatteranno una foto del neo sospetto o della lesione cutanea e la invieranno allo specialista. Dopo pochi giorni il dermatologo invierà il referto che sio potrà ritirare direttamente in farmacia. Inoltre nella farmacia comunale di Concorezzo è attivo anche il servizio dell'infermiere a domicilio.

Per informazioni e prenotazioni per il controllo dermatologico in telemedicina telefonare al numero 039.6040081. Mentre per quello dell'infermiere a domicilio telefonare allo 039.6041152, dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19.