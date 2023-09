Le lettera del sindaco ai bimbi per il primo giorno di scuola elementare

"Abbiamo voluto inviare un messaggio ai nostri concittadini che a settembre inizieranno la scuola primaria per far sentire ai giovani concorezzesi il supporto e la condivisione dell’intera città per l’inizio di un viaggio così importante e bello come quello nel mondo della scuola".

Con queste parole il sindaco di Concorezzo di Concorezzo ha spiegato l'iniziativa messa in campo dall'amministrazione comunale rivolta ai bambini della città che sono in procinto di iniziare la prima elementare. Nei prossimi giorni, infatti, i neo alunni troveranno nella casella della posta una lettera indirizzata a loro e firmata appunto dal primo cittadino e dall’assessore all’Istruzione Gabriele Borgonovo. Si tratta di un messaggio per celebrare un momento importante come quello dell’inizio della scuola primaria. L’iniziativa coinvolgerà circa 130 bimbi concorezzesi, e le loro famiglie.

“Questa lettera è un modo per celebrare insieme un momento importante ed emozionate nella vita dei nostri concorezzesi più piccoli e delle loro famiglie - ha chiarito ancora Capitanio - Accorgersi di questo è fondamentale perché significa condividere e dare un segnale di presenza delle istituzioni anche nei momenti belli della vita all’interno della nostra comunità".

"Si tratta di un’iniziativa che si aggiunge alle altre azioni che, a livello comunale, abbiamo attivato nei confronti dei bambini di Concorezzo - ha commentato invece l’assessore all’Istruzione Borgonovo - Pensiamo infatti al pacco bebè consegnato alle famiglie dei nuovi nati, alle iniziative in ambito scolastico e culturale, alle attività didattiche finanziate tramite il piano del diritto allo studio e al potenziamento delle strutture sportive in città".

I bambini iscritti alle scuole primarie di Concorezzo sono circa 640 mentre quelli iscritti alle scuole dell’infanzia sono 320. Un'accortezza, quella dell'amministrazione, per sottolineare dunque la vicinanza delle istituzioni comunali alle famiglie e l'attenzione posta nei confronti della scuola e del sistema formativo.

Il testo della lettera

"Caro, tra pochi giorni inizierai la scuola primaria e abbiamo voluto scriverti questa lettera per essere con te in questo momento così bello ed emozionante. Il primo giorno di scuola sarà come il primo tuffo in mare all’inizio dell’estate. Totalizzante e tanto atteso. La scuola ti sembrerà simile proprio al mare: un ambiente unico in cui immergersi con fiducia. Fiducia in te stesso, vero protagonista. Fiducia nei tuoi compagni di classe - alcuni diventeranno tuoi amici per tutta la vita. E fiducia negli insegnanti che saranno, per te e per la tua famiglia, un punto di riferimento importantissimo in questi anni. A scuola imparerai a leggere libri che formeranno i tuoi pensieri e a scrivere lettere con cui comunicare le tue idee. Imparerai a contare le cose belle della tua vita. E capirai la necessità di amare, come si ama un fratello, il nostro mondo, protagonista di tanti cambiamenti. Diventerai grande giorno dopo giorno, raggiungendo obiettivi e accettando di vivere anche le difficoltà. La tua famiglia, non davanti ma accogliente e sempre un passo dietro di te, sarà pronta a sostenerti. E oggi, a pochi giorni dal tuo 'tuffo' nel mondo della scuola, a nome dell’intera città di Concorezzo ti auguriamo un inizio sereno, con il sorriso sulle labbra e l‘emozione negli occhi. Un grande abbraccio e buona scuola"