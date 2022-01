Prevenzione tumori: l'ambulatorio mobile della Lilt fa tappa in Brianza

La prevenzione non si ferma. L'ambulatorio mobile della Lega italiana lotta contro i tumori fa tappa in Brianza. E precisamente a Concorezzo.

Il tir, con a bordo macchinari e specialisti, si fermerà in via De Capitani (angolo via Chiesa) dove verranno eseguite a rotazione visite senologiche, ginecologiche e dermatologiche. L'ambulatorio mobile sarà presente in piazza nelle giornata del 31 gennaio, del 7 e del 21 febbraio. Per le prenotazioni consultare il sito della Lilt dove è possibile scegliere giorno e orario, e la tariffa delle singole prestazioni.

Dal 13 dicembre lo Spazio Prevenzione della Lilt di Monza, in via San Gottardo, è chiuso per ristrutturazione. Le attività di prevenzione proseguono comunque sul territorio: gli utenti vengono indirizzati in alcuni ambulatori del Milanese, oppure direttamente all'ambulatorio mobile che periodicamente staziona a Monza e in diversi Comuni della provincia.

La sede monzese riaprirà in primavera.