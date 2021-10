Alberi, luci, addobbi e regali: in Brianza è già arrivato Babbo Natale

Non è mai (troppo) presto per iniziare a pensare ai regali di Natale e agli addobbi. In Brianza le luci della festa si accendono con quasi due mesi di anticipo.

Con grande gioia degli appassionati delle feste che già da metà ottobre possono immergersi nell'aria natalizia, circondati da renne, addobbi, alberi, presepi, luci e decorazioni per ogni gusto (e per ogni tasca) per iniziare a vivere con largo anticipo le emozioni del Natale.

Appuntamento sabato 16 ottobre all'Agribrianza di Concorezzo, in via Dante 191, dove ci sarà il taglio del nastro del Christmas Wolrd. Un grande spazio espositivo di oltre mille e 500 metri quadrati dove si potranno trovare tante idee per abbellire la casa e il giardino in occasione di quella che, da molti, viene definita la festa più bella dell'anno.

Oltre 15mila articoli dedicati al Natale e quest'anno anche una personale shopper che aiuterà i clienti a scegliere alberi, palline e decorazioni più adatti al proprio gusto e alla propria casa.

Per chi non ha spazio ci sono i villaggi di Natale in miniatura che porteranno un angolo di festa e di allegria anche nelle abitazioni più piccole, ma poi ancora luci, alberi, presepi, statuine e tante idee per abbellire la tavola delle feste.

Un villaggio che rimarrà aperto fino a gennaio 2022 regalando emozioni e sogni ai suoi visitatori che da anni sanno che, per visitare il mondo di Babbo Natale, non è necessario arrivare fino in Lapponia.