Il comune dove la raccolta differenziata viene spiegata in dialetto

Dove buttare il cartone della pizza? Nel secco o nella carta? A Concorezzo a spiegarlo - ma in dialetto brianzolo - c'è la signora Antonia Crippa. Nel sesto video di spiegazione della raccolta differenziata e dell'utilizzo dell'ecuosacco c'è una volontaria che in dialetto ha spiegato il da farsi. "Se il cartone è sporco allora ve messo nell'ecuosacco, se invece è pulito o solo leggermente sporco va nella raccolta della carta". Un video simpatico e divertente per istruire i concorezzesi di tutte le età al corretto utilizzo del nuovo sacco per la raccolta differenziata che entrerà in uso dal mese di aprile. E per i concorezzesi amanti del dialetto le nozioni vengono date anche nella lingua dei nostri nonni.

I sacchi verranno distribuiti fino all'8 aprile in comune (Sala di rappresentanza): il martedì dalle 8.30 alle 12.30; il mercoledì dalle 14 alle 19, il giovedì dalle 8.30 alle 12.30; e il sabato dalle 8.30 alle 12.30. Per il ritiro della propria dotazione: per le utenze domestiche bisogna presentarsi con la tessera sanitaria o con la carta d’identità elettronica di un qualunque componente del nucleo familiare legato all’utenza; per le utenze non domestiche (ditte, negozi, uffici, bar, ecc.) bisogna presentarsi con la CEM card. Per richiederla scaricare il modulo dal sito del Comune e inviarlo compilato alla mail: ecuosacco@comune.concorezzo.mb.it Il ritiro della CEM card avverrà all’ufficio Ecuosacco del Comune il martedì (8.30-12.30) e il giovedì (8.30-12.30 su appuntamento). Per info e richieste di appuntamento: ecuosacco@comune.concorezzo.mb.it