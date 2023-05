In Brianza arriva il raduno degli alpini (e anche la fanfara)

Raduno della penne nere di Monza. Dal 9 all’11 giugno a Concorezzo si svolgerà il raduno sezionale (di Monza) dell’Associazione nazionale alpini. Il gruppo di Concorezzo celebra il 32esimo anno di fondazione con questo importante evento.

Location della manifestazione Villa Zoia dove, il 2 giugno, alle 10 è prevista l’inaugurazione della mostra “I nostri beati alpini e Peana per il mulo”. Seguirà il 6 giugno alle 21 la conferenza di Bepi Magrin dal titolo “Capitano nei ghiacci”. Il 9 giugno alle 21 nella chiesta parrocchiale emozioni in musica con il concerto del coro dell’Associazione nazionale alpini con lo Chalet di Arcore. Il 10 giugno alle 18.30 sempre nella chiesa parrocchiale la Santa Messa nel ricordo di tutte le penne nere che sono andate avanti, e infine l’11 giugno la suggestiva sfilata per le vie di Concorezzo (partenza alle 10) accompagnata dalla Fanfara di Asso.