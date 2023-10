Una manifestazione contro l'arrivo in Brianza del generale Vannacci

Lui si muove e le proteste lo seguono.

L'arrivo in Brianza previsto per lunedì 16 ottobre del generale Roberto Vannacci non smette di provocare malumori. Dopo la grande polemica sollevata anche in consiglio comunale a Monza per la richiesta da parte degli organizzatori (il quotidiano Farhenheit 2002) di presentare il libro del generale "Il mondo al contrario" al centro civico di San Rocco, l’evento è infatti stato spostato sposta fuori città. E più precisamente a Concorezzo, dove all'Euro Hotel di via Monza 27 la presentazione del volume è stata fissata alle 20.30.

Una decisione che ha spinto Boa (Brianza oltre l'arcobaleno), la nota associazione per i diritti lgbt, a organizzare un sit - in di protesta proprio davanti all'hotel concorezzese, in concomitanza con l'arrivo del generale. "Dato lo spostamento della location della presentazione del libro del generale Vannacci, presso l'Euro Hotel di Concorezzo, l'associazione Brianza oltre l'arcobaleno invita nuovamente tutti i cittadini che amano la libertà e rispettano la Costituzione a manifestare pacificamente contro le parole scritte nel libro autoprodotto "Il Mondo al Contrario", organizzato dalla testata Fahrenheit 2022 e che vedrà come moderatrice dell'evento la direttrice Gloria Callarelli - si legge in una nota diramata dall'associazione - Noi abbiamo letto il suo 'Mondo al Contrario' e ci sentiamo offesi ed umiliati dalle sue parole che sono lontanissime dal rispetto della Costituzione da parte di una persona che ha giurato con onore di difenderla. Aspettiamo tutti gli amanti della libertà e i difensori della Costituzione e dei valori della Resistenza il 16 ottobre alle 20,30 per un sit in in via Monza 33 a Concorezzo".

Una decisa presa di posizione che è stata appoggiata anche dal Comitato di quartiere Sant'Albino e San Damiano, che ha fatto sapere che aderirà alla manifestazione di protesta, Invitando i concittadini a fare altrettanto.

"Partecipiamo al sit - in di protesta a Concorezzo in occasione della presentazione del libro di Vannacci - si legge a tal proposito nella pagina del blog del Comitato - La promotrice dell'evento (per così dire) è l'editore dei libri di Roberto Fiore (Forza Nuova). Il peggio del pensiero antidemocratico. Partecipiamo!".