Il comune brianzolo che si illumina di rosa

Il comune di Concorezzo si accende di rosa. La notte di sabato 1 ottobre la facciata del municipio sarà illuminata di rosa per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione in ambito oncologico, all'interno del mese dedicato alla prevenzione del tumore alla mammella. Così che anche quest'anno l'amministrazione guidata dal sindaco Mauro Capitanio abbraccia la campagna di prevenzione promossa da Airc (Associazione italiana ricerca contro il cancro).

“Accendere, letteralmente, una luce rosa rappresenta un gesto delicato di vicinanza verso le concorezzesi che stanno lottando contro un tumore al seno- ha commentato il primo cittadino -. Questa luce vuole essere un abbraccio silenzioso e, appunto, luminoso, verso le famiglie che si trovano a vivere questa realtà che sconvolge e travolge non solo le persone malate ma anche l’intero nucleo famigliare. Negli ultimi anni la ricerca ha raggiunto traguardi fondamentali per la cura per questa neoplasia portando la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi dal 78% fino all'88%. La diagnosi precoce resta però uno strumento fondamentale per la lotta contro questa malattia. Per questo motivo, come comune, stiamo promuovendo da tempo un servizio di prossimità nell’ambito della prevenzione oncologica con un ambulatorio mobile dedicato in centro città, in piazza del Donatore”.

Infine per tutto ottobre nella farmacia comunale di via De Giorgi si potrà acquistare la spilla con il logo del nastro rosa. Con il contributo di due euro sarà possibile sostenere la ricerca.