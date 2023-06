Le telecamere super tecnologiche per mettere in sicurezza i parchi

A Concorezzo arrivano le telecamere super tecnologiche che serviranno a rendere più sicuri i parchi cittadini, cercando così di tenere alla larga vandali e malintenzionati. Proprio in questi giorni i tecnici sono già al lavoro per l’installazione di 8 nuove telecamere (che si aggiungono alle 23 già presenti in città) all’interno dei parchi di Villa Zoia, XXV Aprile, via Adda e Scaccabarozzi.

Il comune ha acquistato la strumentazione (costo complessivo di 48mila euro) grazie all'aggiudicazione di un bando regionale che ha previsto un finanziamento dell’intervento coperto per il 90% da fondi regionali. Queste telecamere sono di ultima generazione e quelle in fase di installazione in via Adda e al Parco XXV Aprile sono multidirezionali. Una volta terminata la fase di montaggio, le videocamere verranno connesse alla piattaforma digitale, a cui sono già collegate quelle presenti in città. Piattaforma che consente la visualizzazione delle immagini in modo simultaneo da parte del comando della polizia locale.

“I lavori che hanno preso il via in queste settimane si concluderanno a stretto giro così da garantire l’attivazione delle nuove telecamere nel corso dell’estate - spiega il sindaco Mauro Capitanio -. Abbiamo deciso di installare le telecamere all’interno dei parchi cittadini per consentire un potenziamento dei controlli in aree potenzialmente critiche a livello di sicurezza e atti vandalici. In particolare le telecamere ci consentiranno di monitorare il parco Scaccabarozzi, recentemente oggetto di un grande intervento di riqualificazione con la realizzazione del nuovo campo da basket all’aperto”.