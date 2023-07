Il comune brianzolo dove gli uffici comunali e la biblioteca non chiudono per ferie

A Concorezzo ad agosto niente chiusure o orari ridotti per gli uffici comunali e per la biblioteca. Una scelta, quella dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mauro Capitanio, di non variare aperture ed orari, che rappresenta la volontà di garantire i servizi alla cittadinanza in modo continuato. Non si tratta di una novità. A Concorezzo gli uffici comunali e la biblioteca, anche nel corso dell’anno, non chiudono nemmeno per i ponti grazie a una gestione dei turni di lavoro studiata proprio per garantire la continuità di tutti i servizi alla cittadinanza.

“Abbiamo deciso di confermare gli orari ordinari di apertura degli uffici e della biblioteca anche nel mese di agosto certi della necessità di garantire i servizi (anche quelli culturali) ai nostri cittadini - ha precisato il sindaco Mauro Capitanio -. La biblioteca, in particolare, garantirà la possibilità di poter consultare i quotidiani anche nei giorni di chiusura per ferie delle edicole del territorio. L’accessibilità ai servizi comunali, compresi quelli culturali, sia online sia di presenza, rappresenta una garanzia per i concorezzesi nel corso di tutto l’anno, una forma di rispetto anche per quanti nei mesi estivi o nei ponti non vanno in vacanza. Un ringraziamento doveroso va ai dipendenti comunali che, con spirito di collaborazione, gestiscono i turni e le ferie in modo strutturato e studiato consentendo al comune di rimanere sempre aperto”.